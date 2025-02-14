В России возник риск дефицита новостроек на фоне рекордного снижения ввода жилья

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В России может возникнуть дефицит новостроек на фоне рекордного снижения темпа ввода нового жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка.
«Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — говорится в сообщении издания.
Подобные риски связаны с тем, что за декабрь прошлого года ввод объема жилья снизился на 13%. В сравнении с несколькими годами до этого, этот месяц стабильно показывал рост в данном сегменте. Если смотреть на 2024 год, то в общем объем введения новых проектов в эксплуатацию должен снизиться на 27–38%. На почве этого можно говорить о потенциальном дефиците новостроек в будущем.
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