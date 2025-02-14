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В России возник риск дефицита новостроек на фоне рекордного снижения ввода жилья

Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

В России может возникнуть дефицит новостроек на фоне рекордного снижения темпа ввода нового жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка.


«Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — говорится в сообщении издания.

Подобные риски связаны с тем, что за декабрь прошлого года ввод объема жилья снизился на 13%. В сравнении с несколькими годами до этого, этот месяц стабильно показывал рост в данном сегменте. Если смотреть на 2024 год, то в общем объем введения новых проектов в эксплуатацию должен снизиться на 27–38%. На почве этого можно говорить о потенциальном дефиците новостроек в будущем.

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Аналитик раскрыл, что будет со ставками по вкладам в 2025 году
Аналитик Додонов: снижение ключевой ставки в РФ стоит ожидать к середине года
13 февраля 2025, 16:10

Фото: istockphoto/weiyi zhu

Условия для снижения ключевой ставки в России могут сложиться примерно к середине 2025 года. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если этот процесс начнется, то он будет не резким, а постепенным.
«Ставки по вкладам могут начать снижаться несколько раньше, но это также будет происходить довольно плавно. То есть депозитные ставки продолжат еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне, поэтому я бы не ждал какого-то резкого изъятия населением средств из банков с последующим их «выплескиванием», например, на потребительский рынок», — пояснил эксперт.
Додонов также подчеркнул, что последние недели изменения ставок по вкладам были незначительными. Такая тенденция, отметил он, говорит о том, что банки больше не ждут ужесточения монетарной политики от ЦБ, но и не надеются на снижение ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев.

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#банки
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SHOT: Пункты обмена валюты в России закрылись из-за резкого обвала доллара
SHOT: Пункты обмена валюты в России закрываются из-за падения курса доллара
13 февраля 2025, 15:56

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

В России массово закрылись пункты обмена иностранной валюты. Причиной этого стало резкое и значительное падение курса американского доллара по отношению к рублю.
Как выяснил телеграм-канал SHOT в беседе с операционистами, они предпочли взять небольшой «тайм-аут» в сделках с валютой США, чтобы ненароком не слить хрустящую «зелень» по дешёвке. Лучше дождаться, когда валютный рынок успокоится, считают специалисты по купле-продаже денег разных стран. В тех обменных кассах, где продолжают обменные операции, сообщили, что вынуждены выдерживать серьёзный зазор между ценами покупки и продажи, чтобы не остаться в минусе.

По информации телеграм-канала, обменники в первую очередь закрылись в наиболее оживлённых местах и локациях с большим скоплением людей: на вокзалах, в аэропортах, крупных магазинах и на центральных улицах. Банки стараются не «ронять» доллар до 90 рублей за единицу (биржевой курс - прим. ред.). Поэтому купить валюту можно в среднем за 97 рублей, а продать — почти за 91 рубль.

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Сегодня утром американская валюта упала на бирже почти на 5%. Также был заметен заметный средний рост стоимости на рынке российских акций. Такие резкие изменения специалисты объясняют вчерашним разговором президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что российский рубль продолжит укрепляться на фоне известий о возможной встрече глав двух государств в Саудовской Аравии.

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Названа опасность оформления квартиры в рассрочку
Экономист Волков: покупка квартиры в рассрочку не защищена так же, как ипотека
13 февраля 2025, 15:50

Фото: iStock/yavorskiy

Покупатели квартиры в рассрочку не защищаются нормами законодательства так же эффективно, как те, кто берет жилье в ипотеку. Об этом заявил директор по маркетингу НБКИ, экономист Алексей Волков. К тому же, по его словам, застройщики не контролируются Центробанком, в отличие от банков, которые выдают ипотеку.
«Рассрочка пока не является финансовым инструментом, в отношении которого есть законы, защищающие права клиентов. Кроме того, банки, выдающие ипотеку, регулируются Банком России, а застройщики — нет. Поэтому при принятии решения о получении рассрочки клиенту надо ориентироваться на пункты договора с застройщиком и соответствующие риски», — предупредил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Москвы. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в Старой Москве такая квартира расположена в Зеленограде — 4,7 млн рублей за 19 квадратов, а в Новой Москве — 4,4 млн рублей за квартиру площадью 19 квадратов во Внуково. Всего, по его информации, в новостройках столицы продается 9,5 тысяч квартир и 1,4 тысячи апартаментов стоимостью до 10 млн, что на 16,3% меньше, чем годом ранее.
«Сокращение бюджетных лотов связано как с ростом спроса на доступные варианты благодаря рассрочкам, так и с отменой или ослаблением множества скидочных акций», — пояснил Сырцов.
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Раскрыты причины укрепления рубля
Эксперт Антонов: рубль укрепился благодаря улучшению работы экспортных компаний
13 февраля 2025, 15:47

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Один из основных факторов укрепления рубля — улучшение механизмов работы экспортных компаний, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, также можно отметить улучшение отношений с западными партнерами.
«В текущей ситуации я бы не стал испытывать чрезмерный оптимизм касательно котировок рубля. Рынок специфический и сохраняется ряд негативных факторов: например, санкционное давление, стоимость нефти около $76 за баррель и высокие государственные расходы на 2025 год», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время глава Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец объяснил смысл законопроекта о получении Росстата данных от ФНС для расчета инфляции. В разговоре с Общественной Службой Новостей экономист отметил, что методики расчета останутся прежними, но изменятся источники, из которых получались данные. Раньше, по его словам, орган статистики пользовался информацией, которые ему предоставляли предприятия и розничные сети.
«Сегодня же речь идет о том, чтобы получать эти данные в новом автоматизированном формате, когда каждая торговая точка, продающая товары или услуги, отправляет их с кассовых аппаратов в ФНС», — объяснил Зубец.
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Экономист рассказал, как можно решить проблему с доступным жильем в России
Экономист Цыганов: Лизинг жилья поможет семьям купить квартиры выгодно
12 февраля 2025, 18:20

Фото: iStock/Rawpixel

Проблему с доступным жильем в России можно решать путем внедрения практики лизинга недвижимости. Об этом заявил завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Его слова приводит URA.RU.
«Лизинг недвижимости с господдержкой мог бы помочь решить проблему доступного жилья. Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи», — пояснил Цыганов.

Он отметил, что такие механизмы в мире существуют, и они должны быть и в России.

При этом Цыганов уверен, что многодетным семьям лучше жить в своих домах и использовать приусадебные участки.

«Вопрос, как и где спланировать в условиях даже крупных городов появление особых районов с таунхаусами, с индивидуальным жилищным строительством», — говорит Цыганов.

По его словам, такое жилье можно было бы сдавать семьям в социальную аренду.

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#учителя
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