Названы основные альтернативы потребкредитам

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Профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков высказал мнение о том, что основными альтернативами потребительским займам могут стать рассрочка и кредитные карты.
«При рассрочке покупатель приходит в магазин, приобретает, к примеру, смартфон, подписывает опосредованный кредитный договор с банком на месте и забирает свой товар. Потом каждый месяц переводит определенную сумму. Второй способ — кредитные карты. В некоторых банках кредитки позволяют снять наличные и без процентов вернуть деньги в течение определенного срока. Думаю, их востребованность тоже возрастет», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее сообщалось, что в июне 2024 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного уровня в 109,2 тысячи рублей, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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