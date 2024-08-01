Россияне стали брать в кредит рекордные суммы

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В июне 2024 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного уровня в 109,2 тысячи рублей, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании «Скоринг Бюро».
Это стало новым историческим максимумом, преодолев предыдущий рекорд в 104,4 тысячи рублей, зафиксированный в апреле 2024 года. Также было отмечено, что показатель впервые перевалил отметку в 100 тысяч рублей в июле 2023 года.
Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин прокомментировал, что рост лимита по кредитным картам продолжится, и к концу 2024 года он может достигнуть диапазона 113-117 тысяч рублей. По его словам, это связано с изменением потребительского спроса и увеличением запрашиваемых лимитов.
За первые шесть месяцев 2024 года было выдано 13,1 миллиона кредитных карт, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдач вырос на 16%, составив 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт достиг 3,8 триллиона рублей, увеличившись на 39,4% по сравнению с июнем 2023 года.
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Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин прокомментировал, что рост лимита по кредитным картам продолжится, и к концу 2024 года он может достигнуть диапазона 113-117 тысяч рублей. По его словам, это связано с изменением потребительского спроса и увеличением запрашиваемых лимитов.
За первые шесть месяцев 2024 года было выдано 13,1 миллиона кредитных карт, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдач вырос на 16%, составив 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт достиг 3,8 триллиона рублей, увеличившись на 39,4% по сравнению с июнем 2023 года.
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Елена Перлова