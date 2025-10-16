Названы причины укрепления рубля
Усиление российской валюты на текущей неделе обусловлено комплексом макроэкономических факторов, которые могут сохраниться до предстоящего заседания Центрального банка по ключевой ставке. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
В настоящее время курс доллара опустился ниже психологической отметки в 80 рублей, демонстрируя устойчивую тенденцию к снижению. По мнению аналитика, основными причинами укрепления рубля выступают общая макроэкономическая стабильность, низкий спрос на иностранную валюту со стороны российского бизнеса и сокращение объёмов импорта.
Эксперт не исключает возможности дополнительных мер поддержки рубля через продажу Минфином валютных и золотых резервов для частичного покрытия бюджетного дефицита.
Главным фактором, который определит дальнейшую динамику курса, станут решения Банка России и Федрезерва США по ключевой ставке в конце октября. По мнению Шнейдермана, если ЦБ РФ сохранит ставку, а ФРС её снизит, это может привести к дальнейшему укреплению рубля.
Аналитик прогнозирует, что к середине осени курс доллара может достичь уровней 77,5–78 рублей, евро опустится до отметки 90 рублей, а юань закрепится ниже 11 рублей.
