Трамп признался, что США ведут торговую войну с Китаем

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ведении торговой войны с Китаем. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.



Отвечая на вопросы журналистов об эскалации в отношениях с Пекином, Трамп отметил, что конфликт экономических интересов двух держав уже перешёл в активную фазу. Примечательно, что ранее дипломатические источники из китайского посольства в Вашингтоне информировали СМИ о готовности КНР как к диалогу, так и к конфронтации с США в торговой сфере.

Ранее стало известно, что экспорт китайских товаров показывает рекордные значения, несмотря на американские тарифы.

Александр Огарёв

