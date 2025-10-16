Трамп признался, что США ведут торговую войну с Китаем
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ведении торговой войны с Китаем. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов об эскалации в отношениях с Пекином, Трамп отметил, что конфликт экономических интересов двух держав уже перешёл в активную фазу. Примечательно, что ранее дипломатические источники из китайского посольства в Вашингтоне информировали СМИ о готовности КНР как к диалогу, так и к конфронтации с США в торговой сфере.
Ранее стало известно, что экспорт китайских товаров показывает рекордные значения, несмотря на американские тарифы.
