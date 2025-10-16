Трамп признался, что США ведут торговую войну с Китаем

16 октября 2025, 01:43

Трамп: США ведут торговую войну с Китаем

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ведении торговой войны с Китаем. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.