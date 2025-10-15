Бессент: США не стремятся к нагнетанию конфронтации с Китаем в торговой сфере
США не стремятся к нагнетаю сложившейся конфронтации с Китаем в торговой сфере. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
К тому же, по его словам, приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) сильно бьет по экономике США. Ущерб оценивается до 15 миллиардов долларов в день.
Ранее стало известно, что советник американского лидера Дональда Трампа и девелопер Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию президента. Он намерен сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Это решение он принял после «изнурительной дипломатической миссии» на Ближнем Востоке.
