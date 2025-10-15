Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС после угрозы американских пошлин
Страны-участницы БРИКС якобы массово покидают объединение из-за угрозы введения американских пошлин. Такое заявление на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем сделал президент США Дональд Трамп.
В своем выступлении глава Белого дома не назвал ни одной страны, которая, по его словам, решила выйти из объединения. Стоит отметить, что с начала образования БРИКС ни одно государства его не покинуло.
«Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — заявил Трамп.
Американский президент также охарактеризовал создание БРИКС как атаку на доллар США и пригрозил введением пошлин для потенциальных новых членов организации.