Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС после угрозы американских пошлин

15 октября 2025, 03:08

Фото: istockphoto / Yau Ming Low

Страны-участницы БРИКС якобы массово покидают объединение из-за угрозы введения американских пошлин. Такое заявление на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем сделал президент США Дональд Трамп.





В своем выступлении глава Белого дома не назвал ни одной страны, которая, по его словам, решила выйти из объединения. Стоит отметить, что с начала образования БРИКС ни одно государства его не покинуло.



«Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — заявил Трамп.