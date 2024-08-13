Названы продукты, подешевевшие в июле в России

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Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что годовая инфляция в России по Индексу Мишек в июле замедлилась в сравнении с аналогичным показателем предыдущего месяца.
Он отметил, что в июле снизились цены на морковь, марку конфет и молоко.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%.
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«В июле снизились цены лишь на три товара из индекса. Морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%. На все оставшиеся 11 товаров цены выросли. Самый высокий рост цен за год наблюдался на апельсиновый сок J7, бананы, самый дешевый белый хлеб, сельдь «Матиас», подсолнечное масло, куриные яйца Окские С1, мармелад Fruit-tella и чёрный чай», — рассказал в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%.
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Мелисса Тимофеева