Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%. Такую статистику привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», – цитирует Зиновьеву пресс-служба подмосковного Мининвеста.Как отметила зампред, в Московской области реализуется большое число фармацевтических и медицинских проектов по обеспечению технологического суверенитета российской экономики. Сегодня в регионе на разных стадиях реализации – 22 таких проекта.
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Лора Луганская