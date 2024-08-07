Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область занимает первое место в России и в Центральном федеральном округе по объёмам производства хлеба. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За первое 2024 года полугодие объём производства хлеба на региональных фабриках вырос более чем на 8% и составил без малого 84 тыс. тонн. За тот же период прошлого года на подмосковных хлебокомбинатах выпустили 77,5 тыс. тонн продукции. В этой отрасли Московская область лидирует в Центральном федеральном округе: на долю региона приходится 23,4% от общего объёма хлеба. Она также занимает первое место в стране. 5% продукции на российском рынке изготовлены в Подмосковье», – говорится в сообщении.Крупнейшими предприятиями по производству хлеба в Подмосковье в министерстве назвали «Калининградхлеб» с заводом в Королёве, «Ореховохлеб», «Коломнахлебпром», «Щёлковохлеб» и «ХЛЕБ САБУРОВО».
Региональные производители выпускают большой ассортимент хлебобулочных изделий – от классических батонов из пшеничной муки и буханок до мультизлаковых изделий, продукции из цельнозерновой муки с семенами и другими добавками.
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Лора Луганская