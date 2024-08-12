Подмосковье заняло первое место в ЦФО по производству кваса

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Свыше 23 360 тысяч литров кваса произвели в Московской области за шесть месяцев текущего года, по этому показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Подмосковные производители выпустили за шесть месяцев текущего года 23 360 тысяч литров кваса. Это составляет свыше 14,5% от общего объёма кваса, произведённого в ЦФО и 4,3% от всего кваса, сделанного в России. Такие результаты вывели Московскую область на первое место в ЦФО и третье место в стране», — говорится в сообщении.Ведущими производителями кваса в Московской области являются предприятия «Московская пивоваренная компания», завод напитков «РОСЪ», НПО «Славичъ» и ООО «Фонтан».
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