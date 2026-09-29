Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

29 сентября 2026, 19:51

В Капотне зафиксировали самые низкие цены на вторичное жилье в Москве

Фото: iStock/simpson33

Капотня возглавила рейтинг районов Старой Москвы по доступности вторичного жилья в начале сентября этого года. Средняя стоимость одного квадратного метра там составила 210,9 тысячи рублей, подсчитали аналитики компании «Инком-Недвижимость».