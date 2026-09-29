Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Капотня возглавила рейтинг районов Старой Москвы по доступности вторичного жилья в начале сентября этого года. Средняя стоимость одного квадратного метра там составила 210,9 тысячи рублей, подсчитали аналитики компании «Инком-Недвижимость».
По данным «РБК Недвижимости», второе место заняло Бирюлево Западное со средней ценой «квадрата» 216,8 тысячи рублей, а третье — Некрасовка с показателем 223,5 тысячи. В первой пятерке также оказались Бирюлево Восточное (228,2 тысячи) и Ивановское (228,7 тысячи). Далее в списке — Вешняки (231,3 тысячи), Южное Бутово (231,8 тысячи), Косино-Ухтомский (235,5 тысячи), Ярославский (238,1 тысячи) и Новокосино (238,4 тысячи).
Руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов объяснил лидерство Капотни тем, что это один из наименее престижных спальных районов, где вторичное жилье представлено преимущественно устаревшими панельными домами. По его словам, все вошедшие в топ-10 постоянно занимают высокие позиции в рейтингах столичных локаций с самым дешевым вторичным жильем.
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