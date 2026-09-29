Автоэксперт рассказал, как часто нужно проходить техобслуживание автомобиля

29 сентября 2026, 16:46

Автоэксперт Попов: частота прохождения ТО зависит от фактического пробега

Фото: iStock/Eakrin Rasadonyindee

Периодичность технического обслуживания автомобиля следует определять прежде всего по рекомендациям производителя и интервалам, указанным в сервисной документации. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.





По словам специалиста, при определении необходимости обслуживания в первую очередь нужно учитывать фактический пробег автомобиля. Год выпуска машины сам по себе не позволяет точно оценить степень износа ее основных узлов и агрегатов.





«Дилер и завод-изготовитель указывает в сервисной книжке рубежи прохождения техобслуживания. Например, на моей машине они указали, что техобслуживание нужно проходить раз в 10 тыс. км», – сказал собеседник агентства.