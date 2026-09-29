Автоэксперт рассказал, как часто нужно проходить техобслуживание автомобиля
Автоэксперт Попов: частота прохождения ТО зависит от фактического пробега
Периодичность технического обслуживания автомобиля следует определять прежде всего по рекомендациям производителя и интервалам, указанным в сервисной документации. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
По словам специалиста, при определении необходимости обслуживания в первую очередь нужно учитывать фактический пробег автомобиля. Год выпуска машины сам по себе не позволяет точно оценить степень износа ее основных узлов и агрегатов.
«Дилер и завод-изготовитель указывает в сервисной книжке рубежи прохождения техобслуживания. Например, на моей машине они указали, что техобслуживание нужно проходить раз в 10 тыс. км», – сказал собеседник агентства.
Эксперт отметил, что интенсивность эксплуатации автомобиля у разных владельцев может существенно отличаться. Один автомобилист способен проехать десятки тысяч километров за год, тогда как другому для достижения такого же пробега потребуется несколько лет. Поэтому при планировании технического обслуживания следует прежде всего ориентироваться на установленный производителем километраж.