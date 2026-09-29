Кардиолог назвал привычки, помогающие контролировать давление
При гипертонии важно не только принимать лекарства, но и придерживаться некоторых повседневных привычек. Как совмещать терапию с плотным графиком, объяснил кардиолог Олег Рудоманов во Всемирный день сердца.
По его словам, которые приводят «Известия», без ежедневного приема антигипертензивных препаратов не обойтись. Врач порекомендовал придерживаться принципа «не вместо, а вместе», добавляя к лекарствам полезные привычки.
Один из главных факторов профилактики — физическая активность, причем начинать с интенсивных тренировок не стоит: достаточно больше ходить, гулять с питомцем или выбираться в обеденное время в парк, а в теплые дни кататься на велосипеде. При этом нагрузка должна быть подобрана с учетом состояния здоровья.
Также пациентам с гипертонией важно отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, следить за рационом и весом, а также придерживаться DASH-диеты. Такая система питания предполагает меньше соли, фастфуда, сахара и мясных деликатесов, больше продуктов с калием, кальцием и магнием — цельнозерновых, рыбы, птицы и бобовых.
Чтобы не пропускать прием таблеток, специалист посоветовал принимать их в одно время, например перед завтраком. Также можно завести недельную таблетницу, хранить ее на видном месте или поставить напоминания в телефоне. В некоторых случаях врач назначает фиксированные комбинации препаратов, содержащих несколько действующих веществ в одной таблетке, что упрощает схему лечения.
Контроль давления зависит от совместной работы врача и пациента. Регулярный прием препаратов и постепенные изменения образа жизни снижают риск осложнений и сохраняют качество жизни, заключил Рудоманов.
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