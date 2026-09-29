Кардиолог назвал привычки, помогающие контролировать давление

29 сентября 2026, 19:01

Врач Рудоманов: при гипертонии важны прогулки и отказ от курения

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

При гипертонии важно не только принимать лекарства, но и придерживаться некоторых повседневных привычек. Как совмещать терапию с плотным графиком, объяснил кардиолог Олег Рудоманов во Всемирный день сердца.