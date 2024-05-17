Названы самые популярные в Подмосковье сферы деятельности получателей субсидий по франшизе

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva
Чаще всего в Подмосковье с помощью полученных субсидий открывают бизнес в сфере образования. О том, какие сферы бизнеса наиболее часто становятся получателями поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, предприниматели в течение года могут подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе. Максимальная сумма поддержки – 1 млн рублей
Согласно условиям программы, бизнес может компенсировать затраты на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Размер поддержки для подмосковных франшиз – до 50% и до 1 млн рублей. Для франшиз из других регионов – до 500 тыс. рублей.
Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Подмосковная инвесткарта позволила бизнесу заключить 800 договоров на получение земли и недвижимости
Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов
Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году
«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье третий год. Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Чаще всего с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования – 25% и медицины – 23%. Далее идут кафе и рестораны – 18%», – пояснила Зиновьева
Согласно условиям программы, бизнес может компенсировать затраты на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Размер поддержки для подмосковных франшиз – до 50% и до 1 млн рублей. Для франшиз из других регионов – до 500 тыс. рублей.
Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Подмосковная инвесткарта позволила бизнесу заключить 800 договоров на получение земли и недвижимости
Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов
Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году
Лора Луганская