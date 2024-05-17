Подмосковная инвесткарта позволила бизнесу заключить 800 договоров на получение земли и недвижимости

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковный бизнес заключил более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости благодаря Инвестиционной карте Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Карта позволяет инвесторам самостоятельно подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе. Также можно оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. Сегодня с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Объём инвестиций по проектам – 233 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 24,5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Она добавила, что предприниматели воспользовались пятью онлайн-сервисами – «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость в МКД» и «Земля в индустриальных парках».
Подобрать площадку для размещения бизнеса и подать заявку на получение локации можно на инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская