Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral
Чат-бот «Предприниматель Подмосковья», позволяющий оперативно получить консультацию по вопросам в сфере бизнеса, заработал в Московской области с начала года, о том, какая информация оказалась наиболее востребованной, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, сообщает пресс-служба ведомства.
«Чат-бот предоставляет бизнесменам актуальную информацию в удобном и доступном формате. Самыми популярными темами обращений стали «услуги для бизнеса», «финансовая поддержка» и «календарь субсидий для бизнеса», — сказала Надежда Куртяник.С помощью чат-бота предприниматели могут также узнать о различных грантах и конкурсах, включая сроки и условия их проведения, об изменениях в законодательстве, различных событиях в сфере бизнеса и пр. Кроме того, с помощью чат-бота можно получить шаблоны документов и узнать алгоритмы действий в различных ситуациях.
Читайте также:
Для застройщиков Московской области был запущен мультимедийный помощник
На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики
Услугу по вывозу ненужных вещей на госпортале Подмосковья снабдили картой
Лев Каштанов