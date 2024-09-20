Для застройщиков Московской области был запущен мультимедийный помощник

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Новый мультимедийный помощник для застройщиков Московской области стал доступен на региональном геопортале в личном кабинете, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Этот сервис предоставляет удобный доступ к информации и инструментам для эффективного управления проектами, повышает качество услуг и упрощает взаимодействие между девелоперами и государственными органами региона.
Функционал личного кабинета разработан с учётом пожеланий застройщиков и является максимально полезным и актуальным. Пользователи могут управлять данными о своей компании, получать уведомления об изменениях статусов заявок, подписании документов и других событиях, подавать заявки на услуги и отслеживать их выполнение, просматривать список заключённых соглашений и договоров, а также контролировать все стадии строительства своих проектов.
В личном кабинете также доступна библиотека с необходимыми документами, образцами, инструкциями и методическими материалами, а также возможность связаться с менеджером Минжилполитики для получения консультаций и решения возникающих вопросов.
Запуск личного кабинета является важным шагом на пути к цифровизации строительной отрасли Московской области и помогает застройщикам более эффективно организовать свою работу.
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Функционал личного кабинета разработан с учётом пожеланий застройщиков и является максимально полезным и актуальным. Пользователи могут управлять данными о своей компании, получать уведомления об изменениях статусов заявок, подписании документов и других событиях, подавать заявки на услуги и отслеживать их выполнение, просматривать список заключённых соглашений и договоров, а также контролировать все стадии строительства своих проектов.
В личном кабинете также доступна библиотека с необходимыми документами, образцами, инструкциями и методическими материалами, а также возможность связаться с менеджером Минжилполитики для получения консультаций и решения возникающих вопросов.
Запуск личного кабинета является важным шагом на пути к цифровизации строительной отрасли Московской области и помогает застройщикам более эффективно организовать свою работу.
Читайте также:
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Дайана Хусинова