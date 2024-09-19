Услугу по вывозу ненужных веще на госпортале Подмосковья снабдили картой

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Онлайн-карту с пунктами по сбору вторсырья открыли на портале госуслуг Московской области: этой картой дополнен сервис «Вывоз ненужных вещей», сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
Опция «Вывоз ненужных вещей» размещена на областном портале госуслуг в разделе «Сервисы». Если в списке предметов на вывоз не оказалось подходящего, пользователь может воспользоваться интерактивной картой, найти ближайший к нему пункт по сбору вторсырья и отнести туда ставшие ненужными вещи самостоятельно.
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«Сервис «Вывоз ненужных вещей» работает на региональном госпортале Подмосковья чуть меньше месяца. За это время через него оформили свыше 200 заявок на вывоз старой мебели, сантехники и других предметов быта. Теперь сервис дополнили интерактивной картой, на которой отмечены 668 точек приёма небольшого вторсырья, вывоз которого заказать нельзя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Опция «Вывоз ненужных вещей» размещена на областном портале госуслуг в разделе «Сервисы». Если в списке предметов на вывоз не оказалось подходящего, пользователь может воспользоваться интерактивной картой, найти ближайший к нему пункт по сбору вторсырья и отнести туда ставшие ненужными вещи самостоятельно.
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Лев Каштанов