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Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля

«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии апреля в России
01 апреля 2024, 07:04
Фото: iStock/ YurolaitsAlbert

Фото: iStock/ YurolaitsAlbert

Сервис «Работа.ру» изучил российский рынок вакансий и сообщил «Известиям» апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.
Среди них специалист по недвижимости в Сочи с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн руб. На этой должности придется общаться и встречаться с клиентами на рынке недвижимости, искать целевых клиентов, закрывать сделки при помощи юриста.

Такую же зарплату может получать руководитель рекламного отдела в Москве. От соискателя требуется опыт работы от 5 лет в наружной рекламе в крупных агентствах и умение координировать работу служб рекламного и маркетингового блока. В обязанности входит обеспечение полного цикла работ над рекламной кампанией.


В Красноярске ищут главного врача в стоматологию с зарплатой от 350 тыс. до 500 тыс. руб. Здесь необходим опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. На этом месте работы предстоит вести документацию, проводить собрания, контролировать качество оказываемых услуг и корректировать планы лечения.

В Петропавловске-Камчатском можно устроиться старшим механиком с зарплатой от 300 тыс. руб. на период нереста. Для этого нужно будет предоставить диплом о соответствующем образовании. А в работе среди прочего предстоит заниматься планированием и контролем выполнения работ по техобслуживанию и ремонту судна.

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США ввели запрет на ввоз и продажу части ноутбуков в Китай
01 апреля 2024, 06:27

Фото: iStock/ BongkarnThanyakij

Соединенные Штаты ввели новые ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта и оборудования для них в Китай, чтобы сдержать технологическую промышленность КНР, сообщает Reuters.
Новые правила основываются на ограничениях, введенных в октябре. Среди изменений: ограничение на поставки чипов в Китай теперь будут распространяться и на ноутбуки, в состав которых входят эти чипы. Поправки вступят в силу 4 апреля.

Ранее британская газета Financial Times писала, что крупные китайские компании из-за опасений новых ограничений со стороны Вашингтона на экспорт в КНР чипов, применяемых для технологий ИИ, стали резко закупать высокопроизводительные чипы американского производителя Nvidia.

По сведениям источников, китайские интернет-гиганты в состоянии ажиотажа уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении чипов, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.

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Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили
01 апреля 2024, 05:07

Фото: iStock/ Apriori1

Новый порядок расчета стоимости ввоза в Россию автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу с 1 апреля, передает ТАСС.
Теперь недоплаченные налоги и сборы после занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в Россию из стран ЕАЭС, будут входить в утилизационный сбор.

Данная мера направлена на уравнивание условий для граждан и компаний, импортирующих транспортные средства, растаможенные в ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех налогов и сборов.

Помимо этого, с 1 апреля процедура растаможивания автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, должна проводиться исключительно в России.

Сокращение ассортимента автомобилей и значительные изменения сроков доставки из-за новых правил не предвидится, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. А вот стоимость машин на данном фоне может повыситься, поскольку платежи в России зафиксированы, но каковы будут конкретные цифры при росте цен, пока прогнозировать сложно, добавил Стариков.

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#рф
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В России начали блокировать продажи просроченных и нелегальных товаров
01 апреля 2024, 03:58

Фото: iStock/ Sergei Gnatiuk

С 1 апреля в России вводится режим блокировки на кассе продаж нелегальных и просроченных товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Механизм вводится в несколько этапов. С сегодняшнего дня он распространяется на табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Далее режим постепенно распространится на 13 групп товаров, подлежащих маркировке: молочную продукцию, воду, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Новая мера направлена на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями, также на контроль в условиях моратория на проверки для государства.

При сканировании товара через систему маркировки «Честный знак» на кассу поступают сведения о сроке годности товара и разрешении к его продаже контролирующими органами. Если на кассу поступают сведения о невозможности такой продажи, то товар не будет продан, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов.

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Активы на 100 трлн рублей арестовали по иску о «Макфе» у Юревича и Белоусова
01 апреля 2024, 03:10

Фото: iStock/ alfexe

Судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление пристава.
Сумма арестованных активов составила 100 трлн руб.

Ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры привлечены Юревич, Белоусов и его супруга, а также еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец.

Помимо этого арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (акции так же принадлежат родственникам Юревича и Белоусова).

Ранее Генпрокуратура подала в суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

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#имущество
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#производители
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В Петербурге начали взимать курортный сбор
В Петербурге начали взимать курортный сбор в 100 рублей в сутки
01 апреля 2024, 01:36

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, 1 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.
Курортный сбор будет взиматься за проживание в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения.

Вырученные таким образом в 2024 году средства городской комитет по развитию туризма планирует направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на установку фонтана в Линейном парке.
По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге составит порядка 300 млн руб.

За последний год была проведена активная подготовка к этому шагу. В частности, были оформлены необходимые нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора, а также разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга», написал Корабельников.

Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению главы города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора.

Эксперимент планируется внедрить до 1 января 2025 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и на федеральной территории «Сириус». Его цель: сохранение, восстановление и развитие курортов, а также формирование единого туристского пространства. Размер курортного сбора не может превышать 100 руб. с человека в сутки.

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#отель
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ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом
ФНС: Зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов
01 апреля 2024, 01:17

Фото: iStock/ William_Potter

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на декабрь 2023 года налоговой известно о 539,1 тыс. таких лиц, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошедший год. За год число владельцев счетов увеличилось на 70%.
Количество иностранных счетов российских налоговых резидентов составляет 1,825 млн. Согласно презентации, за год этот показатель увеличился на 164% (то есть в 2,6 раза).

Стремительный прирост показателей, вероятнее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, считает партнер Б1 Мария Фролова.

Данные о владельцах зарубежных счетов ФНС получает через ежегодный обмен сведениями с иностранными государствами, который, по заявлениям службы, в последние два года затруднен. В 2023 году в налоговую поступали данные о зарубежных счетах физических лиц, на которые приходится 99% открытых счетов, уточнила замглавы ФНС Юлия Шепелева.

По данным Центробанка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб.

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#данные
#фнс
#россияне
#информация
#цб
#банки
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Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20
31 марта 2024, 09:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Информация следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Сообщается, что экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Первое место по темпам роста экономики занимает Индия. Ее прирост дошел до отметки 7,3 процента.

На втором месте находится Китай с ростом на 5,2% после трех процентов в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индонезия, ее ВВП вырос на 5,1%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России рассказали о повышении зарплат у ряда россиян с 1 апреля

Reuters оценило убытки западных компаний после ухода из России в $107 млрд
#экономика
#банк
#китай
#индия
#индонезия
#ввп
#рф
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Украину в 2025 году ожидает банкротство, заявил Всемирный банк
Всемирный банк: В 2025 году Украина обанкротится
31 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/peshkov

Украина может стать банкротом уже в 2025 году, если западные страны откажутся списывать ее долги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирного банка.
Отмечается, что в проекте о выделении средств четко указано, что финансовое положение Украины катастрофическое.

Однако если западные кредиторы откажутся списать долги Украины, в том числе долги частных компаний и банков, то Украина может обанкротиться в 2025 году.

29 марта Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По словам премьер-министра страны Дениса Шмигала, Япония выделила около 1 млрд долларов США, Великобритания – около 500 млн долларов США. Средства будут направлены на бюджетные расходы на гуманитарные и социальные нужды Украины.

26 марта было объявлено, что Киев получил транш в размере 880 миллионов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ). Средства были выделены в рамках программы расширенного кредитования EFF.

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#украина
#финансы
#банк
#долги
#деньги
#банкротство
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В России рассказали о повышении зарплат у ряда россиян с 1 апреля
31 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ArtemSam

Медицинские работники в малых городах и селах России получат прибавку к мартовской зарплате с 1 апреля, заявила экономист Людмила Иванова-Швец, сообщает РИА Новости.
Правительство приняло решение о введении социальных выплат медицинским работникам, работающим в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности населения места проживания.

Так, в городах с населением 50-100 тыс. человек врач будет получать 29 тыс. рублей, средний персонал – 13 тыс. рублей. Врачи в населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей будут получать доплату в размере 50 000 рублей в месяц, а средний медицинский персонал – 30 000 рублей.

Кроме того, с 1 апреля окладная часть заработной платы всех медицинских работников будет увеличена до 50%.

В феврале президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта заработную плату медицинским работникам малых городов, районных центров и сел за счет увеличения доплат.

Президент РФ поручил правительству в разумные сроки завершить работу по подготовке нормативно-правовой базы, необходимой для реализации этого решения.

Российский лидер также заявил о необходимости запустить программы повышения квалификации для служб скорой помощи и фельдшеров больниц.

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#зарплаты
#медицина
#врачи
#владимир путин
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