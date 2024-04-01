Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля

Фото: iStock/ YurolaitsAlbert
Сервис «Работа.ру» изучил российский рынок вакансий и сообщил «Известиям» апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.
Среди них специалист по недвижимости в Сочи с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн руб. На этой должности придется общаться и встречаться с клиентами на рынке недвижимости, искать целевых клиентов, закрывать сделки при помощи юриста.
Такую же зарплату может получать руководитель рекламного отдела в Москве. От соискателя требуется опыт работы от 5 лет в наружной рекламе в крупных агентствах и умение координировать работу служб рекламного и маркетингового блока. В обязанности входит обеспечение полного цикла работ над рекламной кампанией.
В Красноярске ищут главного врача в стоматологию с зарплатой от 350 тыс. до 500 тыс. руб. Здесь необходим опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. На этом месте работы предстоит вести документацию, проводить собрания, контролировать качество оказываемых услуг и корректировать планы лечения.
В Петропавловске-Камчатском можно устроиться старшим механиком с зарплатой от 300 тыс. руб. на период нереста. Для этого нужно будет предоставить диплом о соответствующем образовании. А в работе среди прочего предстоит заниматься планированием и контролем выполнения работ по техобслуживанию и ремонту судна.
Читайте также:
В РФ в 3 раза выросло число вакансий для одной категории граждан
Вакансии в сфере промышленности стали самыми востребованными зимой 2024 года
В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше
Такую же зарплату может получать руководитель рекламного отдела в Москве. От соискателя требуется опыт работы от 5 лет в наружной рекламе в крупных агентствах и умение координировать работу служб рекламного и маркетингового блока. В обязанности входит обеспечение полного цикла работ над рекламной кампанией.
В Петропавловске-Камчатском можно устроиться старшим механиком с зарплатой от 300 тыс. руб. на период нереста. Для этого нужно будет предоставить диплом о соответствующем образовании. А в работе среди прочего предстоит заниматься планированием и контролем выполнения работ по техобслуживанию и ремонту судна.
Читайте также:
В РФ в 3 раза выросло число вакансий для одной категории граждан
Вакансии в сфере промышленности стали самыми востребованными зимой 2024 года
В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше
Ювелина Бернст