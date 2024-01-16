В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше

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В 2023 году количество предложений о работе выросло почти в два раза (+96%) в сравнении с 2022-м годом. Чаще всего сотрудников искали в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Такие данные привели аналитики Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1»).
«В 2023 году на первом месте по спросу на персонал оказалась сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Ее доля составила 17 процентов от общего числа вакансий. Количество предложений о работе в данном сегменте выросло на 86 процентов год к году, а средняя предлагаемая зарплата — на 22 процента, её уровень достиг 60 тысяч рублей», — отметил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Отмечается, что в 2022 году количество вакансий по сравнению с 2021 годом выросло на 69%. Самой нуждающейся в сотрудниках сферой была сегмент продаж с общей долей в 13%. Отрасль промышленности и сельского хозяйства находилась на второй строчке рейтинга.
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Аналитики уверены, что изменение рейтинга можно объяснить наращиванием производственных мощностей и востребованностью квалифицированного рабочего персонала.
В 2023 году вакансии для специалистов сферы продаж находятся на втором месте, всего таких вакансий аналитики насчитали 11%. Предложений о работе стало больше на 46%, а средние зарплаты выросли на 20% (42 500 рублей).
Тройку лидеров по спросу работодателей, как и в 2022 году, замыкает сфера строительства. Таких вакансий в 2023 году было 10,7% против 8% годом ранее. Общее число вакансий выросло на 71%, а работодатели стали предлагать зарплаты в среднем на 33% выше (80 000).
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Много вакансий было также и для работников такси (9%), транспорта и логистики (9%), а также курьерской доставки (8%).
По Москве в 2023 году высокий спрос компаний отмечался в сферах строительства (12%), продаж (10%), транспорта и логистики (9%). В 2022 году в столичный рейтинг интереса со стороны работодателей сферы вошли в другом порядке: продажи (10%), транспорт, логистика (8%) и строительство (7%).
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