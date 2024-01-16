В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше

В 2023 году количество предложений о работе выросло почти в два раза (+96%) в сравнении с 2022-м годом. Чаще всего сотрудников искали в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Такие данные привели аналитики Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1»).