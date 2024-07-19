Названы самые востребованные профессии в России

Фото: IStock/David Gyung
В первые шесть месяцев 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты по продажам, следует из исследования ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru, передает РБК.
Число опубликованных вакансий в этой сфере превысило 1 миллион. К числу наиболее востребованных специалистов отнесены также работники в сферах обслуживания сервисов, строительства, недвижимости, доставки и логистики.
При этом издание уточняет, что работодателям не хватает более «практичных» работников: водителей, продавцов, слесарей, сантехников, грузчиков.
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