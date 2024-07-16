Нацпроект позволит протвинской компании повысить производительность труда

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятие «ТУРБОКОМПЛЕКТ» из города Протвино присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». В планах - повысить этот показатель более чем на 10%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания занимается разработкой, производством и испытанием агрегатов наддува. Пилотным направлением выбран процесс производства турбокомпрессоров ТКР 90, ТКР 100 и их модификаций. В рамках нацпроекта поставлена цель сократить время производства на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и повысить производительность труда более чем на 10%», – отметили в министерстве.Там подчеркнули, что на всех этапах оптимизации рабочих процессов компании будут помогать эксперты Регионального центра компетенций Московской области.
«ТУРБОКОМПЛЕКТ» был основан в 1989 году для обеспечения отечественных двигателей высокоэффективными агрегатами наддува. Сегодня это уникальный специализированный научно-производственный комплекс.
О поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в телеграм-канале министерства.
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