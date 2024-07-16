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Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с цифровым рублём
16 июля 2024, 10:30
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, теперь в качестве предлога они используют появление цифрового рубля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенник звонит потенциальной жертве и сообщает, что наличные и безналичные рубли устарели, поэтому все имеющиеся средства необходимо перевести в цифровую валюту, иначе они «просто сгорят» на банковской карте. А чтобы «спасти» деньги, их надо немедленно положить на некий специальный счёт», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что цифровой рубль не отменяет ни наличные, ни безналичные деньги. А любой, кто предлагает перевести деньги на «безопасный счёт», является мошенником.



Эксперты также напомнили, что для защиты своих сбережений нельзя сообщать посторонним людям личные данные и не следует переходить по ссылкам, полученным в сомнительном сообщении. Информацию о состоянии своих счетов следует проверять в банке, обратившись туда самостоятельно.

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#рубль
#мингосуправления мо
В РФ семьям погибших в СВО будут выдавать вендинговые аппараты для продажи кофе
16 июля 2024, 10:19

Фото: istockphoto / fotodrobik

В одном из частных социальных фондов Тульской области предложили новую меру поддержки для российских семей, чьи родственники участвовали в специальной военной операции (СВО) и получили ранения или погибли. Эти семьи смогут получить в бессрочное безвозмездное пользование вендинговые аппараты для продажи кофе.
В Тульской области власти предложили семьям, которые потеряли близких на специальной военной операции (СВО), начать продавать кофе. Об этом проекте под названием «Добрый кофе» сообщили организаторы.

«В рамках проекта семьи могут получить вендинговые автоматы и набор сырья для начала работы. «Теряя основного кормильца, семьи сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями. Мы предлагаем им инструменты для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — отметили организаторы.

Первый вендинговый автомат в рамках этого проекта будет установлен 18 июля в Туле. Организаторы пообещали, что участникам будут оказывать консультационную поддержку в течение всего периода работы.

Ранее в Новосибирской области мать бойца, который не вернулся с СВО, отдала миллионы рублей его сослуживцам. В память о сыне она пожертвовала деньги на покупку амуниции для других военных.

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#сво
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В Ростовской области маркетплейсы рекрутируют осуждённых из колоний-поселений
16 июля 2024, 10:15

Фото: istockphoto/RobertAx

В Ростовской области логистические центры вместо нелегальных мигрантов начали набирать на работу заключённых из колоний-поселений. По данным ФСИН, в настоящее время в регионе в крупных маркетплейсах трудоустроены более 230 осуждённых.
Как правило, из привлекают к работам, связанным с переборкой, сортировкой и упаковкой продукции, сообщает телеграм-канал Readovka. Заработная плата заключённым выплачивается в размере не ниже прожиточного минимума, то есть 19,2 тысячи рублей. Из этой суммы вычитаются платежи по исковым обязательствам и налоги.

К работам вне мест заключения привлекаются граждане, отбывающие наказание за преступления по неосторожности, небольшой или средней степени тяжести, имеющие первую судимость. В региональном управлении ФСИН отметили, что основным источником кадров для маркетплейсов стала колония-поселение № 8 в Веселовском районе Ростовской области.

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#наказание
#фсин
#ростовская область
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В детских лагерях проведут «День цифры»
16 июля 2024, 10:11

Фото: iStock/dolgachov

Образовательную IT-программу «День цифры» проведут в детских летних лагерях по всей России, сообщает Минцифры РФ.
«Программа знакомит подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в сфере IT и с алгоритмами искусственного интеллекта», — отмечается в сообщении.
В разработке заданий для «Дня цифры» принимают участие ведущие российские компании, особое внимание при этом уделяется вопросам кибергигиены и информационной безопасности. Это особенно важно для современных детей, потому что все они пользуются гаджетами. В программе используются игровые элементы, что делает её ещё интереснее для ребят.

Проект «День цифры» реализуется в детских лагерях уже третье лето подряд. Каждый год в нём участвуют более 2 миллионов человек в возрасте от 7 до 17 лет.

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#цифровизация
#it
#детские лагеря
#дети
#россия
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Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс стихов и песен о светофоре
16 июля 2024, 09:52

Фото: iStock/ktsimage

IV конкурс чтецов стихов и исполнителей песен о правилах дорожного движения «Азбука светофора» стартовал в России, к участию приглашаются ребята в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические способности и навыки», — говорится в сообщении.
Конкурсные материалы можно присылать на электронный адрес stihi.pdd@fond-edykina.ru, приём открыт до 12 августа.

Конкурс приурочен к Международному дню светофора, который отмечается 5 августа. В этот день был установлен первый светофор.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте фонда.

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#россия
#фонд
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Загруженность подмосковных дорог утром 16 июля составила 4 балла
16 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/ktsimage

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 16 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом отмечаются по направлению к столице на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Каширское, Варшавское, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Ленинградское и шоссе Энтузиастов», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше миллиона автомобилей, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги
Приставы арестовали пенсионный счет ставшего инвалидом на СВО новосибирца
16 июля 2024, 07:56

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Судебные приставы арестовали счета ветерана, проходившего прежде службу в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание «АиФ».
Мужчина прежде выполнял боевые задачи в составе подразделений ЧВК «Вагнер», а затем подписал контракт с Минобороны РФ.

За заслуги в бою он награжден орденом Мужества.

Ветеран рассказал журналистам, что у него во время службы образовались долги по кредитам. Несмотря на то, что мужчина находился в зоне проведения СВО, приставы арестовали его счета. Взыскание наложено также на счет, на который ветерану поступают социальные выплаты.

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#чвк
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С россиян начнут требовать паспорта при пополнении баланса мобильных номеров
«Ведомости»: Минцифры предлагает пополнять баланс мобильного только с паспортом
16 июля 2024, 07:12

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Минцифры выступило с предложением пополнять баланс мобильного телефона только при предъявлении паспорта. Об этом пишут «Ведомости».
Помимо этого, купить сим-карту можно будет только после проверки паспортных данных по базе Министерства внутренних дел Российской Федерации. При несоблюдении этих требований продавец будет оштрафован на сумму до 10 000 рублей за каждую проданную сим-карту.

Соответствующие поправки в закон могут быть приняты ГД до 4 августа.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
#поправки
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Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня
PNAS: изменение климата удлинило световой день и сплюснутость Земли
16 июля 2024, 05:51

Фото: istock / RomoloTavani

Изменения климата спровоцировали увеличение продолжительности дня. Об этом указано в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря», — сказано в исследовании международной группы ученых.
Отмечается, что перенос масс от полюса к экватору серьезно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года. Ученые пояснили, что в среднем изменение составило немного больше одной миллисекунды в столетие. Сейчас день на Земле длится порядка 86,4 тысячи секунд.

Ранее российские учёные назвали плюсы глобального потепления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперты
#земля
#климат
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Съедается моментально: Очень вкусный рецепт закуски из кабачков за 10 минут
16 июля 2024, 04:51

Фото: istock / from_my_point_of_view

Начался сезон передачи кабачков от родственников, которые нужно быстро съесть. Редакция «Радио 1» предлагает простой и быстрый рецепт закуски, которая также быстро расходится по тарелкам.

Рецепт пряной закуски из кабачков

Для приготовления нам понадобится:

  1. кабачки молодые — 2 штуки (около 500 г);
  2. масло подсолнечное — 3 столовые ложки;
  3. соевый соус — 2-3 столовые ложки;
  4. горчица — 1 чайная ложка;
  5. мед — 0,5 чайной ложки;
  6. красный острый перец — 1/3 чайной ложки;
  7. паприка — 1 чайная ложка;
  8. кориандр — 1/2 чайной ложки;
  9. чеснок — 2-3 зубчика.
Фото: istock / FotoMirta

Как приготовить закуску из кабачков за 10 минут

Кабачки моем, нарезаем на брусочки или крупную соломку, перекладываем в большую миску.

В миску вливаем растительное масло и перемешиваем, чтобы каждый кусочек оказался покрыт маслом. Это нужно для того, чтобы не вливать лишнее масло во время жарки.

Пока кабачки впитывают масло, приготовим заправку. Тщательно смешиваем оставшиеся ингредиенты в миске до единой структуры.

На сильном огне обжариваем кабачки, постоянно перемешивая. Жарим 3-5 минут, кабачки должны стать золотистого оттенка.

Уменьшаем огонь, вливаем заправку. Перемешиваем, около минуты прогреваем наше блюдо на слабом огне.

Закуску можно подавать в горячем и холодном виде. Приятного аппетита!

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#овощи
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