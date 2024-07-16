Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, теперь в качестве предлога они используют появление цифрового рубля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенник звонит потенциальной жертве и сообщает, что наличные и безналичные рубли устарели, поэтому все имеющиеся средства необходимо перевести в цифровую валюту, иначе они «просто сгорят» на банковской карте. А чтобы «спасти» деньги, их надо немедленно положить на некий специальный счёт», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что цифровой рубль не отменяет ни наличные, ни безналичные деньги. А любой, кто предлагает перевести деньги на «безопасный счёт», является мошенником.
Эксперты также напомнили, что для защиты своих сбережений нельзя сообщать посторонним людям личные данные и не следует переходить по ссылкам, полученным в сомнительном сообщении. Информацию о состоянии своих счетов следует проверять в банке, обратившись туда самостоятельно.
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