Россиянам предрекли удешевление куриных яиц в 2024 году

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В России в 2024 году снизится цена на куриные яйца на 1-3%, заявил экономист Андрей Лобода в интервью «Газете.Ru».
Он объяснил это тем, что потребительский ажиотаж, который был в прошлом году, уже утих, и цена в 100 рублей за десяток яиц в крупных городах стала привычной. Увеличение производства яиц и импорта из других стран сыграет свою роль в снижении цен за счет усиленной конкуренции, уверен аналитик.
Однако Лобода отмечает, что другие социально значимые продукты могут подорожать. Он предполагает, что красное мясо может подорожать на 5-7% в этом году, что немного больше, чем уровень прогнозируемой годовой инфляции.
Также он отмечает, что цены на сыры и некоторые кисломолочные продукты могут увеличиться на 5%, но высокая конкуренция сдерживает более значительный рост. Цена на хлеб, по его оценке, может увеличиться на 3-4%, что немного меньше уровня инфляции.
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Однако Лобода отмечает, что другие социально значимые продукты могут подорожать. Он предполагает, что красное мясо может подорожать на 5-7% в этом году, что немного больше, чем уровень прогнозируемой годовой инфляции.
Также он отмечает, что цены на сыры и некоторые кисломолочные продукты могут увеличиться на 5%, но высокая конкуренция сдерживает более значительный рост. Цена на хлеб, по его оценке, может увеличиться на 3-4%, что немного меньше уровня инфляции.
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