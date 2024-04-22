Хинштейн: распространение фейков необходимо жёстко пресекать

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Распространение фейков необходимо оперативно и жестко пресекать.
Об этом в беседе с RT сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя блокировку Роскомнадзором сайтов изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».
По его словам, регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков. Весь необходимый инструментарий для этого есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.
Хинштейн привёл в пример, когда ряд СМИ после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.
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* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
По его словам, регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков. Весь необходимый инструментарий для этого есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.
Хинштейн привёл в пример, когда ряд СМИ после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.
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Хинштейн: в Самаре развернулся ЛГБТ*-скандал из-за гей-свадьбы местного чиновника
Министр Бурцев подал в отставку, когда Хинштейн уличил его в открытой пропаганде ЛГБТ*
* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Алёна Самарева