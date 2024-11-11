Названы сферы с острой нехваткой работников в России

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Потребность экономики России в рабочей силе во втором квартале 2024 года выросла на 10%, достигнув 2,7 млн сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ Высшей школы экономики. Больше всего в рабочих руках, как утверждается, сейчас нуждаются в строительстве и грузоперевозках.
«Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок», — говорится в статье.По информации hh.ru, больше всего вакансий в России готовы предложить в IT-сфере, строительстве и розничной торговле. В материале отмечается, что нехватка рабочей силы приводит к удерживанию имеющихся специалистов через повышение зарплаты, а также к найму неопытной молодежи или пенсионеров, что влечет за собой замедление экономического роста страны.
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