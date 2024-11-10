С начала года Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

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С начала 2024 года поставки российского шоколада в США увеличились в три с половиной раза. С января по сентябрь сумма экспорта шоколада оценивается в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи долларов за аналогичный период годом ранее.
Такие расчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных американской статистической службы. Сумма поставок шоколада в Соединённые Штаты в 2024 году составила практически столько же, как в 2022 году. В целом, по сведениям платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев текущего года экспортировала в зарубежные страны 61 тысячу тонн шоколада на сумму 191 миллион долларов.
США являются крупнейшим покупателем шоколада в мире. За девять месяцев 2024 года американские компании нарастили закупки почти на 20%. Сейчас импорт шоколада в Штаты достиг исторического максимума и составляет в денежном выражении 3,5 миллиарда долларов.
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Александр Бойцов