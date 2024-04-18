Названы способы сэкономить в 2024 году

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Один из способов сэкономить в 2024 году — использовать банковские программы лояльности, скидки, акции и промокоды, пишет «Газета.Ru».
По словам эксперта Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольги Дайнеко, банки возвращают деньги за покупки на карту, делают скидки у партнеров, а также дают возможность накапливать и тратить бонусы, баллы или мили.
Нужно регулярно составлять список нужных товаров — продуктов, бытовой химии, одежды. Это поможет сориентироваться, где именно будет выгоднее совершить покупку. Затем — снизить расходы на коммуналку. Например, использовать энергосберегающую технику, приборы учета ресурсов.
Третий способ — получать помощь от государства, в том числе пособия на детей, по безработице, субсидии на оплату услуг ЖКХ, компенсации. Ещё один способ — регулярно пересматривать личный или семейный бюджет.
Наконец, пятый способ — внимание к обязательным платежам. Речь идёт о не оплаченных вовремя кредитах, просроченных платежах в рамках льготного периода по кредитной карте и так далее.
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Нужно регулярно составлять список нужных товаров — продуктов, бытовой химии, одежды. Это поможет сориентироваться, где именно будет выгоднее совершить покупку. Затем — снизить расходы на коммуналку. Например, использовать энергосберегающую технику, приборы учета ресурсов.
Третий способ — получать помощь от государства, в том числе пособия на детей, по безработице, субсидии на оплату услуг ЖКХ, компенсации. Ещё один способ — регулярно пересматривать личный или семейный бюджет.
Наконец, пятый способ — внимание к обязательным платежам. Речь идёт о не оплаченных вовремя кредитах, просроченных платежах в рамках льготного периода по кредитной карте и так далее.
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Алёна Самарева