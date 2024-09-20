Названы страны, наиболее зависимые от сырья из России

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США, Германия, Литва и Финляндия оказались среди тех недружественных стран, которые особенно зависят от российского минерального сырья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые источники.
Отмечается, что в прошлом году наибольшую потребность за границей испытывали в российском алюминии, который приобретали сразу 37 государств. Больше других — Греция, на долю страны пришлось порядка 19% импорта.
Уточняется, что 26 государств покупали российский титан, от которого наибольшую зависимость испытывали Германия, Бельгия и Франция. На них приходилось 42,4, 15,7 и 10,2% импорта соответственно.
В никеле нуждались в Финляндии, Эстонии и ФРГ. На долю США пришлось 39,2% импорта палладия из РФ. Согласно данным агентства, более 90% импортного аммиака, полученного Литвой, были российскими.
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Уточняется, что 26 государств покупали российский титан, от которого наибольшую зависимость испытывали Германия, Бельгия и Франция. На них приходилось 42,4, 15,7 и 10,2% импорта соответственно.
В никеле нуждались в Финляндии, Эстонии и ФРГ. На долю США пришлось 39,2% импорта палладия из РФ. Согласно данным агентства, более 90% импортного аммиака, полученного Литвой, были российскими.
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Екатерина Коршунова