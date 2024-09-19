Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа

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Германия смогла справиться с нехваткой российского газа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек. Его слова приводит немецкое издание Bild.
«Нехватки российского газа больше нет. Цены выше, но не потому, что у нас дефицит. Истинная причина — рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары», — сказал Хабек.
Он также отметил, что стоимость газа в Германии снова понизится и достигнет уровня, который сохранялся до пандемии. По его словам, это произойдет, когда дополнительные объемы природного газа будут освобождены и поступят на немецкий рынок.
Ранее экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств.
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