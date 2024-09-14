«Заложники импорта»: в Евросоюзе признали серьёзную зависимость от поставок из России

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Страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств. Об этом заявил экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, в настоящее время на фоне такого положения Евросоюз ещё сильнее отстал от США и Китая, поскольку теперь сохранять конкурентоспособность на длительном расстоянии невозможно.
Драги пояснил, что европейские компании вынуждены сталкиваться с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза превышают расценки в США, и на газ, который дороже в четыре-пять раз.
Также такая ситуация негативно сказывается на технологиях. В будущем Европа не сможет быть независимой и лидировать в этой сфере, поскольку не готова к конкуренции.
Всё это, по прогнозу Драги, приведёт к тому, что Евросоюзу придётся отказаться от многих своих амбиций, а в случае самого пессимистичного сценария – от всех.
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Драги пояснил, что европейские компании вынуждены сталкиваться с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза превышают расценки в США, и на газ, который дороже в четыре-пять раз.
Также такая ситуация негативно сказывается на технологиях. В будущем Европа не сможет быть независимой и лидировать в этой сфере, поскольку не готова к конкуренции.
Всё это, по прогнозу Драги, приведёт к тому, что Евросоюзу придётся отказаться от многих своих амбиций, а в случае самого пессимистичного сценария – от всех.
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Анастасия Чинкова