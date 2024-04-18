Названы три главные страны-инвестора в экономику Подмосковья

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Ключевыми иностранными инвесторами в экономику Московской области на сегодняшний день являются Индия, Китай и Беларусь, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Что касается иностранных инвесторов, есть три страны, которые сегодня присутствуют в Подмосковье: это Китай, Индия и Белоруссия. Китайский проект мы осенью запустим в Есипово — это производство автомобильных деталей. 150 рабочих мест, потому что предприятие технологичное, и примерно 2,5 млрд инвестиции», — сказал глава региона.Кроме того, китайская компания в этом году запускает в Воскресенске производство гепарина. А с мая начнёт работать подмосковный завод «Мерседес»: там будут выпускаться китайские автомобили.
«Индия в Ступине инвестирует уже в третью очередь производства гибкой плёнки. Там же индийский инвестор наладил производство краски для этой плёнки. Мы благодарны этому предпринимателю из Индии, который очень любит Россию и продолжает инвестировать. У него в планах ещё два завода», — отметил Воробьёв.
Он также сообщил, что в экономику Московской области инвестирует белорусская компания «Амкодор» — крупнейший в СНГ производитель специальной техники.
«У этой компании большой торговый центр в Мытищах и также планируем сделать производство в Раменском», — пояснил губернатор.
Он добавил, что инвесторы в регионе пользуются различными льготами, кроме того, для них действует несколько программ поддержки.
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