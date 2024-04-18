Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Названы три главные страны-инвестора в экономику Подмосковья

Названы три главные страны-инвестора в экономику Подмосковья

18 апреля 2024, 11:55
Фото: iStock/Jenson

Фото: iStock/Jenson

Оригинал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ключевыми иностранными инвесторами в экономику Московской области на сегодняшний день являются Индия, Китай и Беларусь, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Что касается иностранных инвесторов, есть три страны, которые сегодня присутствуют в Подмосковье: это Китай, Индия и Белоруссия. Китайский проект мы осенью запустим в Есипово — это производство автомобильных деталей. 150 рабочих мест, потому что предприятие технологичное, и примерно 2,5 млрд инвестиции», — сказал глава региона.
Кроме того, китайская компания в этом году запускает в Воскресенске производство гепарина. А с мая начнёт работать подмосковный завод «Мерседес»: там будут выпускаться китайские автомобили.



«Индия в Ступине инвестирует уже в третью очередь производства гибкой плёнки. Там же индийский инвестор наладил производство краски для этой плёнки. Мы благодарны этому предпринимателю из Индии, который очень любит Россию и продолжает инвестировать. У него в планах ещё два завода», — отметил Воробьёв.

Он также сообщил, что в экономику Московской области инвестирует белорусская компания «Амкодор» — крупнейший в СНГ производитель специальной техники.

«У этой компании большой торговый центр в Мытищах и также планируем сделать производство в Раменском», — пояснил губернатор.

Он добавил, что инвесторы в регионе пользуются различными льготами, кроме того, для них действует несколько программ поддержки.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов

В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей

В Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов
#экономика и инвестиции в подмосковье
#андрей воробьёв
#индия
#китай
#белоруссия
#московская область
#инвесторы
Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов
18 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Развитие импортозамещения является одним из приоритетов для властей Московской области, на территории региона реализуется 280 таких проектов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«У нас 280 проектов на 250 миллиардов рублей, которые мы сопровождаем. 77 проектов, мы уже реализовали. Предприятия работают, люди обучаются, налоги платятся, технологии внедряются», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что ещё 84 импортозамещающих производственных проекта сейчас «находятся на марше» — их введут в эксплуатацию в текущем и будущем году.

Губернатор подчеркнул, что импортозамещение касается и высокотехнологичной отрасли.

«Например, в Щёлкове мы запустили производство спутников связи и малых космических аппаратов. Это «Газпром-СПКА», инвестиции составляют 15 млрд, создано 200 рабочих мест. Ещё одно предприятие, которому мы рады, это «Гормаш Глобал» — в 2025 году заработает производство горно-шахтных машин. Это 40 млрд инвестиций и две тысячи рабочих мест», — сказал глава региона.
Он также отметил компанию Yadro, которая производит в Дубне серверы и печатные платы.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что общий рост промышленности в 2023 году в регионе составил около 14%, а за первый квартал текущего года рост составил около 18%.

Читайте также:

Эксперт предсказал «революцию зарплат» в России

Для малого и среднего бизнеса Подмосковья проведут вебинар по налогам

В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей
#андрей воробьёв
#экономика
#импортозамещение
#инвестиции
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт предсказал «революцию зарплат» в России
18 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/Vershinin

В Росиии «прямо на глазах» началась «революция зарплат», пишет РБК.
По данным руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова, высокие выплаты военнослужащих задают новые ориентиры для рынка и ускоряют неготовность людей к дешевому труду.

По его слова, поведение СВО могло приблизить начало «революции зарплат». Бойцы, которые получают высокие выплаты во время военных действий, вероятно, не будут возвращаться на старые рабочие места с меньшей зарплатой, указал Белоусов.

Из-за этого экономика России столкнётся с новый трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду.

«Потом сдерут три шкуры»: Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд

«Я стою дороже»: Эксперт рассказала, как правильно просить повышение зарплаты

Аналитик Санина: Работодатель сам принимает решение об оказании матпомощи
#россия
#зарплата
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной
RMF24: польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной
18 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/Stadtratte

Польские сельскохозяйственные работники, выражая свой протест против импорта сельхозпродукции из Украины, вновь начали блокировать два пограничных перехода на границе между Польшей и Украиной, сообщает радиостанция RMF24.
Акция протеста в Медыке и Корчовой возобновилась сегодня утром в 8 часов по местному времени (09:00 по Московскому времени). Основная цель протестующих — пропускать только один грузовик в час, в то время как легковые автомобили и автобусы могут проходить свободно.

«Мы постоянно ожидаем переговоров с правительством. Подписанные соглашения в Ясенке не исполняются властями. Мы ждем обещанного решения о доплате за зерно», — отметил один из организаторов протестов, Роман Кондрув.
В то время как блокировка переходов в Дорохуске и Хребенном продолжается, нет никаких ограничений на пунктах пропуска в Долгобычове и Зосине. Там фермеры решили не отказываться от своих посевов и вернулись на поля работать, однако не исключается возможность возобновления протестов и блокад.

Читайте также:

«Фермеры страдают»: В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций

Польские фермеры вывалили кучу навоза перед домом родителей сенатора сейма

Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14%
#автомобили
#зерно
#соглашения
#акция
#грузовик
#автобусы
#пропуска
#импорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы способы сэкономить в 2024 году
«Газета.Ru»: Эксперт Дайнеко назвала пять способов сэкономить в 2024 году
18 апреля 2024, 08:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Один из способов сэкономить в 2024 году — использовать банковские программы лояльности, скидки, акции и промокоды, пишет «Газета.Ru».
По словам эксперта Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольги Дайнеко, банки возвращают деньги за покупки на карту, делают скидки у партнеров, а также дают возможность накапливать и тратить бонусы, баллы или мили.

Нужно регулярно составлять список нужных товаров — продуктов, бытовой химии, одежды. Это поможет сориентироваться, где именно будет выгоднее совершить покупку. Затем — снизить расходы на коммуналку. Например, использовать энергосберегающую технику, приборы учета ресурсов.

Третий способ — получать помощь от государства, в том числе пособия на детей, по безработице, субсидии на оплату услуг ЖКХ, компенсации. Ещё один способ — регулярно пересматривать личный или семейный бюджет.

Наконец, пятый способ — внимание к обязательным платежам. Речь идёт о не оплаченных вовремя кредитах, просроченных платежах в рамках льготного периода по кредитной карте и так далее.

Читайте также:

«Потом сдерут три шкуры»: Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд

«Я стою дороже»: Эксперт рассказала, как правильно просить повышение зарплаты

Аналитик Санина: Работодатель сам принимает решение об оказании матпомощи
#россия
#экономика
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Потом сдерут три шкуры»: Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд
Финансист Сироткин: банки вынуждают использовать кредитки и зарабатывают на этом
18 апреля 2024, 05:06

Фото: istock / Kenishirotie

Кредитные карты остаются актуальным способом заработка для банков, поскольку обычные потребительские кредиты одобряют уже не всем. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнил, что доступность займов по кредиткам возросла после того, как ставки по кредитам наличными поднялись из-за решений Банка России. Кредитки всё ещё доступны и позволяют финансовым организациям зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, во время которого не начисляются проценты.

Банки получают бонус за любую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого устанавливаются заградительные комиссии — чтобы их не платить, каждый месяц по кредитке приходится тратить хотя бы 5 тысяч рублей, отметил Сироткин.

«Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры», — пояснил финансист.
Читайте также:

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать юань

Цена на шины для мотоциклов снизилась за год

Глава ВТБ Костин: SWIFT следует «убить»
#эксперт
#банк
#банки
#кредиты
#карты
#клиент
#преподаватель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать юань
Экономист Зельцер посоветовал покупать юань при курсе 12,5 рубля
17 апреля 2024, 17:52

Фото: iStock/travellinglight

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что выгоднее покупать юань при его курсе 12,5 рубля.
Сейчас, при курсе в 13 рублей, покупать китайскую валюту не стоит, считает эксперт.

«Причина слабости рубля к доллару, евро и юаню кроется в факторе нормативов репатриации выручки экспортеров. В апреле заканчивается срок действия осеннего указа президента РФ, и участники валютного рынка могут спекулятивно разыгрывать этот фактор — якобы обнуление нормативов снизит общее предложение валюты и обесценит рубль», — добавил в беседе с Газета.ру Зельцер.

Ранее Михаил Зельцер высказывал мнение о том, что в ближайшем будущем доллар не достигнет отметки в 100 рублей. Он объяснял, что на это указывает ряд экономических показателей.

Читайте также:

Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей

Спрогнозирован средний курс доллара на весь год

Экономист Зельцер допустил снижение доллара в апреле
#доллар
#евро
#рубль
#курс
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цена на шины для мотоциклов снизилась за год
17 апреля 2024, 17:38

Фото: iStock/AntonioGuillem

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» заявили, что средневзвешенная цена на шины для мотоциклов снизилась на 11% за год.
Однако продажи такого товара с начала года увеличились в 2,5 раза.

«С начала года спрос на шины для мотоциклов вырос в 2,5 раза. За первый месяц весны россияне потратили больше 149 млн рублей на этот тип шин. Но пик спроса ещё впереди: по данным за прошлый год чаще всего шины для мотоциклов приобретали в июне», — прокомментировала в беседе с «Известиями» руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина.

По её словам, основными факторами снижения цены на такие шины стали изменение предпочтений россиян, а также модернизация рынка.

До этого автоэксперт Владимир Сажин предложил выдавать водительские категории М для управления электросамокатом, а в случае отсутствия соответствующего удостоверения вводить штрафы и запрещать управлять самокатом.

«Если человек едет на средстве индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии, то его нужно останавливать, забирать водительское удостоверение и лишать возможности управлять им. Он лишается права управления на все категории, выданные ему ранее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что штрафовать и наказывать нужно и за брошенные или неправильно припаркованные электросамокаты.

Ранее доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял о необходимости запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатами.

Читайте также:

Юрист Соловьёв предложил запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

Перечислены самые опасные травмы при езде на электросамокате

Выросло число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян
#шины
#цены
#ограничения
#штрафы
#электросамокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ВТБ Костин: SWIFT следует «убить»
Глава ВТБ Костин призвал полностью отказаться от использования SWIFT в расчетах
17 апреля 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Oksana Starostina

Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уходить от использования международной платежной системы SWIFT. Об этом он заявил на конференции Data Fusion 2024.
«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах. Хотя наши как бы противники тоже двигаются в этом направлении. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя», — сказал он.
Нам SWIFT надо убирать, надо полностью от него отказать в наших расчетах, сказал он.

Глава банка рассказал, что ВТБ принимает участие в пилотном проекте по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.

Напомним, что более 98% финансовых операций внутри страны проходят через российский аналог SWIFT. Это система передачи финансовых сообщений (СПФС). Для снижения рисков с 2023 года все российские банки должны при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям использовать ее или аналогичную российскую.

Читайте также:

Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле

Аналитик Антонов спрогнозировал доллар на уровне до 93 рублей в ближайшие дни

Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
#доллар
#банки
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для малого и среднего бизнеса Подмосковья проведут вебинар по налогам
17 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/SeventyFour

Вебинар на тему «МСП и налоги: на пороге перемен» проведут в четверг, 25 апреля, для собственников и руководителей бизнеса в Московской области, мероприятие организуют по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнёва, сообщает пресс-служба аппарата регионального бизнес-омбудсмена.
«В ходе вебинара будут затронуты следующие темы: стоит ли ожидать повышения критериев малого и среднего предпринимательства (МСП) и лимита выручки по упрощённой системе налогообложения (УСН), что такое «МСП », правила работы с самозанятыми — техника безопасности и судебная практика, а также смогут ли люди, использующие УСН получить статус плательщика НДС», — говорится в сообщении.
Кроме того, участникам вебинара расскажут о дроблении бизнеса и о переходном налоговом режиме.

Спикером на вебинаре станет глава практики нормотворчества и регуляторных инициатив бюро налоговых консультаций МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.

Для участия в вебинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию. Вопросы можно будет задавать непосредственно на вебинаре — в чате или заранее отправить по электронной почте на адрес: ombudsmenmo@ya.ru, в теме письма надо будет написать «ВЕБИНАР «МСП и налоги».

Вебинар начнётся в 11:00. Всем зарегистрировавшимся после окончания мероприятия будет доступная видеозапись.

Читайте также:

Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар о подборе сотрудников

В Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов

В Подмосковье с начала года зарегистрировали 18 тысяч субъектов МСП
#вебинар
#предприниматели
#бизнесмен
#мсп
#налоги
#владимир головнёв
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф