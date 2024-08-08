Дворники и учителя: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

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Данные, предоставленные сервисом Headhunter, показывают, что наименьшие доходы в стране получают работники, не требующие высокого уровня квалификации, такие как дворники и уборщики. Среди наименее оплачиваемых профессий также оказались воспитатели и учителя.
Самые низкие заработные платы в России получают работники, чья деятельность связана с обслуживанием и образовательной сферой. Согласно данным сервиса Headhunter, самые скромные доходы у дворников (32,6 тысячи рублей), уборщиков (37,3 тысячи рублей), воспитателей и нянь (40,5 тысячи рублей), а также учителей (41,9 тысячи рублей).
Медианная зарплата по стране сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. В список профессий с самыми низкими зарплатами также вошли артисты и психологи (45,6 тысячи рублей), охранники (47,3 тысячи рублей) и кассиры-операционисты (48,4 тысячи рублей).
Эксперты отмечают, что на зарплатные показатели влияют отсутствие профессионального образования, квалификации, а также низкий спрос на данные специальности.
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Медианная зарплата по стране сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. В список профессий с самыми низкими зарплатами также вошли артисты и психологи (45,6 тысячи рублей), охранники (47,3 тысячи рублей) и кассиры-операционисты (48,4 тысячи рублей).
Эксперты отмечают, что на зарплатные показатели влияют отсутствие профессионального образования, квалификации, а также низкий спрос на данные специальности.
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Елена Перлова