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В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона

Житель Москвы за неделю перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
08 августа 2024, 03:27
Пенсионер из Москвы за шесть дней перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, аферисты обманули пенсионера, представившись правоохранителями и банковскими работниками, передает РИА Новости. Для большей убедительности один из мошенников провел видеозвонок и показал поддельное служебное удостоверение, заявив, что обнаружены попытки списания денег и оформления кредитов на имя пострадавшего.

Злоумышленники убедили пенсионера снять деньги со счетов и перевести их на "безопасные" счета. В подтверждение получения средств они присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, пенсионер осознал, что стал жертвой мошенничества.



Сейчас прокуратура проводит проверку по этому делу, и предпринимаются меры для задержания преступников.

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