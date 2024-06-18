Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию

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КНДР может поставлять в Россию медицинскую продукцию. Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам специалиста, медицинские препараты КНДР качественные и эффективные.
По словам аналитика, КНДР является центром дальнейшего развития всей экономики. В этом отношении, уверен эксперт, укрепление отношений России с Северной Кореей является очень логичным и эффективным решением.
Беляев также отметил, что КНДР — сильно развитая страна, в которой есть качественное производство в передовых отраслях.
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«Там (в КНДР — ред.) развита специальная медицина. Для них она является традиционной, а для России — наоборот. Их медицинские препараты имеют довольно высокую эффективность. РФ еще не до конца освоила эту сферу, поэтому заинтересована в этой уникальной продукции», — пояснил Беляев в интервью NEWS.ru.
По словам аналитика, КНДР является центром дальнейшего развития всей экономики. В этом отношении, уверен эксперт, укрепление отношений России с Северной Кореей является очень логичным и эффективным решением.
Беляев также отметил, что КНДР — сильно развитая страна, в которой есть качественное производство в передовых отраслях.
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Элина Позднякова