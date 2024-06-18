Россия и КНДР подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Северной Кореей. Он подпишет договор, встретившись с главой республики Ким Чен Ыном. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – гласит распоряжение.
Глава государства разрешил российскому МИДу менять проект соглашения там, где изменения не носят принципиальный характер.
Путин прилетит в Пхеньян вечером, 18 июня, основная программа визита начнется на следующий день, 19 июня.
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Никита Кротов