«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию

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КНДР и Россия, объединив усилия, смогут отразить любую агрессию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Нодон синмун».
В статье отмечается, что традиции дружбы и единства Пхеньяна и Москвы укрепляются.
Помимо этого, издание уточнило, что страны Запада сформировали угрозы ядерной войны. Они стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Народы Северной Кореи и РФ выступают за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» сказал, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине. Помимо этого, он заявил, что Союз Советских Социалистических Республик первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству.
Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. По словам помощника президента Юрий Ушакова, Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня.
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Визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня
«Мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», — пишет газета.
Помимо этого, издание уточнило, что страны Запада сформировали угрозы ядерной войны. Они стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Народы Северной Кореи и РФ выступают за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» сказал, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине. Помимо этого, он заявил, что Союз Советских Социалистических Республик первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству.
Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. По словам помощника президента Юрий Ушакова, Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня.
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Визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня
Дарья Осипова