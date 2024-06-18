Путин: Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине

Фото: Сайт Кремля
Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для газеты КНДР, которая размещена на сайте Кремля.
«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине», — отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Крайний раз глава государства посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году. Его визит состоится по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по итогам официального визита в Северную Корею президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ.
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