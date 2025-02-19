Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Названо неожиданное последствие переговоров в Эр-Рияде

Названо неожиданное последствие переговоров в Эр-Рияде

Эксперт Колташов: рубль может упасть из-за скромных договоренностей в Эр-Рияде
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Курс рубля может ослабнуть из-за скромных договоренностей, которые были первыми достигнуты на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
Однако он подчеркнул, что сценарий с падением рубля все же маловероятен, скорее всего курс останется в тех же пределах.

По его словам, рынок — это механизм, который реагирует заранее на ожидаемые события, потому рубль укрепился еще до того, как переговоры РФ и США начались.
«Рынок акций находится в подобном положении. Именно поэтому он был отправлен на каникулы, на небольшой перерыв. Думаю, что здесь тоже не последует бешеный рост, если только не появятся какие-то совсем сенсационные соглашения. В частности, о полной ликвидации американских финансовых как минимум санкций. Если это произойдет, тогда рынок подрастет», — пояснил Колташов.
Читайте также:

«Рост доходов и спроса»: в Минэкономразвития назвали неожиданные причины роста цен

Названы месяцы, когда выгоднее всего продавать квартиру

Стали известны шансы на возвращение Visa и MasterCard в Россию
#сша
#рубль
#рынок
#соглашения
#курс
#каникулы
#рост
#сценарий
#рф
#переговоры
«Рост доходов и спроса»: в Минэкономразвития назвали неожиданные причины роста цен
Министр экономразвития Решетников: рост цен вызван увеличением спроса и доходов
19 февраля 2025, 13:51

Фото: iStock/industryview

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил причины роста цен в стране. По его словам, ключевым фактором стала структурная трансформация экономики, вызванная ростом внутреннего спроса, который, в свою очередь, стал следствием увеличением доходов населения.
«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. <…> Люди стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объем сырого молока пока ограничен, потому что наращивание стад и создание новых ферм требуют времени и для этого нужно активнее инвестировать», — поделился Решетников в интервью RT.
Министр добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в сфере туризма. Решетников пояснил, что спрос на внутренние путешествия растет быстрее, чем возможности отрасли. К тому же он напомнил о закрытии неба для полетов на юге России, к примеру, в Крыму и побережье Краснодарского края.

Он также подчеркнул, что одни туристические направления замещаются другими, к примеру, путешественники стали чаще выбирать Кавказ.

Читайте также:

Названы месяцы, когда выгоднее всего продавать квартиру

Стали известны шансы на возвращение Visa и MasterCard в Россию

Экономист объяснила резкое укрепление рубля
#министр
#спрос
#интервью
#путешествия
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы месяцы, когда выгоднее всего продавать квартиру
Экономист Косов: квартиру выгоднее продавать в феврале-марте и октябре-ноябре
18 февраля 2025, 13:24

Фото: iStock/Rawpixel

Квартиру выгоднее всего продавать с февраля по март и с октября по ноябрь, заявил завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, цена также зависит и от множества других факторов, в том числе от региона, ключевой ставки и инфляции.
«Традиционно наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень, а наиболее «тихие» — лето и январь. Поэтому, как правильно, наиболее благоприятными месяцами для продажи квартиры являются февраль-март и октябрь-ноябрь, но часто деловая активность сохраняется и в декабре. Колебания цены в диапазоне 5-10% могут быть связаны с фактором сезонности», — пояснил экономист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время, согласно обзору NF Dom, в Москве за 2024 год увеличилось число подписанных договоров долевого участия на рынке первичного жилья бизнес-класса. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с итогами исследования, их количество выросло на 7% — с 22,5 тысяч в 2023 году до 24 тысяч в 2024.
«Бизнес-класс успешно адаптировался к отмене широкой ипотечной господдержки. Во втором полугодии застройщики предлагали покупателям беспрецедентные условия по отсрочкам и рассрочкам: срок до семи лет, минимальный первоначальный взнос от 5%, возможность перехода с рассрочки на ипотеку», — говорится в материале.
Читайте также:

Загрузка заводов стройматериалов в Сибири упала на 40%

В России возник риск дефицита новостроек на фоне рекордного снижения ввода жилья

Названа опасность оформления квартиры в рассрочку
#бизнес
#квартиры
#лето
#застройщики
#осень
#цены
#взнос
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны шансы на возвращение Visa и MasterCard в Россию
Аналитик Антонов: возвращение систем Visa и MasterCard в Россию будет непростым
18 февраля 2025, 13:19

Фото: iStock/igoriss

Возвращение платежных систем Visa и MasterCard в Россию будет непростым, а их роль станет существенно меньше, чем раньше. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов. По его мнению, к тому же текущая геополитическая все еще нестабильна.
«Текущая геополитическая ситуация остается сложной и неопределенной, и даже при некотором потеплении отношений между странами процесс возвращения этих платежных систем будет непростым. Даже если Visa и Mastercard вернутся на российский рынок, это вряд ли можно будет назвать «окончательным возвращением» в прежнем формате. Вероятнее всего, их роль будет существенно меньше, чем раньше», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем юрист Дмитрий Кваша прокомментировал решение ЦБ РФ о расширении списка сомнительных операций, которые позволяют блокировать банковские счета и рассказал, кто больше всего пострадает от новых правил. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист пояснил, что наибольшие неудобства ждут представителей бизнес-сообщества, которые привыкли уменьшать свои налоговые отчисления.
«Чаще всего, конечно, у нас так делают представители бизнес-среды, чтобы сэкономить и оптимизировать свои налоговые отчисления. В большей степени пострадают именно они, потому что и рестораны, и кафе точно так же работают. Они выводят денежные средства на менеджеров, самозанятых, которые потом эти деньги могут обналичивать, снимать, раскидывать по физическим лицам», — отметил юрист.
Читайте также:

Автоэксперт раскрыл, почему автомобильные бренды не смогут вернуться в Россию

«Бургеры в McDonald’s вызывали жуткую боль в желудке»: в Госдуме высказались о возвращении брендов

В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию
#деньги
#эксперт
#бизнес
#рынок
#юрист
#кафе
#цб рф
#рестораны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист объяснила резкое укрепление рубля
Экономист Шайхразеева: ситуация с рублем может измениться в любую минуту
18 февраля 2025, 12:44

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Резкое укрепление рубля связано с возможным улучшением отношений России и США после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако ситуация может измениться в любую минуту. Об этом заявила преподаватель РЭУ им. Плеханова, экономист Юлия Шайхразеева.
По ее мнению, реальных экономических изменений во взаимоотношениях России и США пока что не наблюдается, приросты на рынках вызваны одним лишь разговором российского и американского лидеров.
«Особенно важно, что акции таких гигантов, как Сбербанк и Газпром, продемонстрировали резкий рост, требуя от биржи введения технического ограничения. <…> Пока мы наблюдаем только разговоры, реальные договоренности еще впереди, и необходимо помнить, что ситуация может измениться в любую минуту», — подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Читайте также:

Политолог раскрыл, что ждет рубль в ближайшие месяцы

Аналитик раскрыл главную причину падения курса доллара

Экономист призвал не торопиться с выводами об укреплении рубля
#сша
#рубль
#эксперт
#сбербанк
#газпром
#рост
#ограничения
#акции
#политолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загрузка заводов стройматериалов в Сибири упала на 40%
18 февраля 2025, 12:27

Фото: iStock/Amorn Suriyan

В четвертом квартале 2024 года произошло ослабление спроса у сибирских производителей стройматериалов — загрузка заводов упала на 40%. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает «Сiбдепо». В сфере металлоконструкций, как отмечается, количество отказов предзаказов достигло 30% от запланированных объемов.
«Дополнительно бизнес сообщил о дефиците провозных мощностей железных дорог — то есть доставлять сырье для производства и саму продукцию заказчикам становится все сложнее», — приводит издание слова Сергея Драницы, управляющего кемеровского отделения Банка России.
Тем временем в Москве впервые в сфере государственных финансов запустили алгоритм обработки документов на основе ИИ. Как сообщает АГН «Москва», алгоритм обладает способностью самообучения: показатель точности обработки превысил 90% и продолжает расти.
«Москва первой в сфере государственных финансов внедрила сервисы с использованием искусственного интеллекта. И уже получила экспертную оценку: наши разработки признаны передовыми», – приводят в агентстве слова главы департамента финансов Елены Зяббаровой.
Читайте также:

За прошлый год Россия увеличила торговые отношения с пятью странами ЕС

В России возник риск дефицита новостроек на фоне рекордного снижения ввода жилья

Раскрыты причины укрепления рубля
#москва
#россия
#бизнес
#разработки
#отношения
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате