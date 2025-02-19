Названо неожиданное последствие переговоров в Эр-Рияде

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Курс рубля может ослабнуть из-за скромных договоренностей, которые были первыми достигнуты на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
Однако он подчеркнул, что сценарий с падением рубля все же маловероятен, скорее всего курс останется в тех же пределах.
По его словам, рынок — это механизм, который реагирует заранее на ожидаемые события, потому рубль укрепился еще до того, как переговоры РФ и США начались.
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По его словам, рынок — это механизм, который реагирует заранее на ожидаемые события, потому рубль укрепился еще до того, как переговоры РФ и США начались.
«Рынок акций находится в подобном положении. Именно поэтому он был отправлен на каникулы, на небольшой перерыв. Думаю, что здесь тоже не последует бешеный рост, если только не появятся какие-то совсем сенсационные соглашения. В частности, о полной ликвидации американских финансовых как минимум санкций. Если это произойдет, тогда рынок подрастет», — пояснил Колташов.Читайте также:
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