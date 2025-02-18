Стали известны шансы на возвращение Visa и MasterCard в Россию

Квартиру выгоднее всего продавать с февраля по март и с октября по ноябрь, заявил завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, цена также зависит и от множества других факторов, в том числе от региона, ключевой ставки и инфляции.