Стали известны шансы на возвращение Visa и MasterCard в Россию

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Возвращение платежных систем Visa и MasterCard в Россию будет непростым, а их роль станет существенно меньше, чем раньше. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов. По его мнению, к тому же текущая геополитическая все еще нестабильна.
«Текущая геополитическая ситуация остается сложной и неопределенной, и даже при некотором потеплении отношений между странами процесс возвращения этих платежных систем будет непростым. Даже если Visa и Mastercard вернутся на российский рынок, это вряд ли можно будет назвать «окончательным возвращением» в прежнем формате. Вероятнее всего, их роль будет существенно меньше, чем раньше», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем юрист Дмитрий Кваша прокомментировал решение ЦБ РФ о расширении списка сомнительных операций, которые позволяют блокировать банковские счета и рассказал, кто больше всего пострадает от новых правил. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист пояснил, что наибольшие неудобства ждут представителей бизнес-сообщества, которые привыкли уменьшать свои налоговые отчисления.
«Чаще всего, конечно, у нас так делают представители бизнес-среды, чтобы сэкономить и оптимизировать свои налоговые отчисления. В большей степени пострадают именно они, потому что и рестораны, и кафе точно так же работают. Они выводят денежные средства на менеджеров, самозанятых, которые потом эти деньги могут обналичивать, снимать, раскидывать по физическим лицам», — отметил юрист.Читайте также:
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