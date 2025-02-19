«Рост доходов и спроса»: в Минэкономразвития назвали неожиданные причины роста цен

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Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил причины роста цен в стране. По его словам, ключевым фактором стала структурная трансформация экономики, вызванная ростом внутреннего спроса, который, в свою очередь, стал следствием увеличением доходов населения.
«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. <…> Люди стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объем сырого молока пока ограничен, потому что наращивание стад и создание новых ферм требуют времени и для этого нужно активнее инвестировать», — поделился Решетников в интервью RT.Министр добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в сфере туризма. Решетников пояснил, что спрос на внутренние путешествия растет быстрее, чем возможности отрасли. К тому же он напомнил о закрытии неба для полетов на юге России, к примеру, в Крыму и побережье Краснодарского края.
Он также подчеркнул, что одни туристические направления замещаются другими, к примеру, путешественники стали чаще выбирать Кавказ.
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