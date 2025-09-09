Семь банков из топ-20 снизили ставки по вкладам в начале сентября

09 сентября 2025, 02:16

Средние ставки по вкладам на полтора года упали до 10,62%, сообщают «Финуслуги»

Фото: Istock/Max Zolotukhin

Семь крупных банков из топ-20 снизили процентные ставки по вкладам в первую неделю сентября 2025 года, при этом средняя доходность по депозитам на полтора года упала на 0,41 п.п. — до 10,62%. Об этом сообщили в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».