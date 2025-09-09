Семь банков из топ-20 снизили ставки по вкладам в начале сентября
Семь крупных банков из топ-20 снизили процентные ставки по вкладам в первую неделю сентября 2025 года, при этом средняя доходность по депозитам на полтора года упала на 0,41 п.п. — до 10,62%. Об этом сообщили в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».
Только один банк повысил доходность депозитов, а 12 сохранили прежние уровни. Наибольшее снижение зафиксировано по вкладам сроком на полтора года — средняя ставка уменьшилась на 0,41 процентного пункта, до 10,62%. По трехлетним вкладам снижение составило 0,05 п.п. (до 9,62%), по трехмесячным — 0,15 п.п. (до 15,59%), по полугодовым — 0,13 п.п. (до 14,58%), по годовым — 0,20 п.п. (до 13,49%).
С момента последнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке (25 июля 2025 года) средние ставки в топ-20 банков уменьшились на 1,49–2,08 процентного пункта. Минимальная ставка в категории вкладов до трех лет составляет 5,7%, максимальная — 18,5%. Снижение доходности депозитов происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, который дважды подряд снижал ключевую ставку.
Эксперты связывают дальнейшую динамику ставок с решением ЦБ на заседании 12 сентября. Большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки до 16%, что может привести к новому витку падения доходности вкладов. В «Финуслугах» отмечают, что индекс рассчитывается по вкладам на 100 тысяч рублей без специальных условий в крупнейших банках по розничному портфелю депозитов физлиц.
Читайте также: