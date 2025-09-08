Экономист Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 16%

08 сентября 2025, 16:09

Фото: iStock/Max Zolotukhin

На заседании Совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет в пятницу, 12 сентября, ключевую ставку опустят до 16%. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.





По мнению эксперта, к концу этого года она составит 14-15%.





«Я считаю, что к концу 2025 года ключевая ставка составит 15%, хотя некоторые топ-менеджеры ожидают и 14%, но, мне кажется, они немного лоббируют, поскольку для российских компаний чем ниже "ключ", тем лучше, ведь снижение ключевой ставки поддержит фондовый рынок и ослабит рубль», — отметил Разуваев.