Экономист Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 16%
На заседании Совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет в пятницу, 12 сентября, ключевую ставку опустят до 16%. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
По мнению эксперта, к концу этого года она составит 14-15%.
«Я считаю, что к концу 2025 года ключевая ставка составит 15%, хотя некоторые топ-менеджеры ожидают и 14%, но, мне кажется, они немного лоббируют, поскольку для российских компаний чем ниже "ключ", тем лучше, ведь снижение ключевой ставки поддержит фондовый рынок и ослабит рубль», — отметил Разуваев.
В 2026 году, по прогнозам экономиста, ключевая ставка составит 11-12%.
Ранее в ВТБ заговорили о тенденции к снижению ключевой ставки в РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».