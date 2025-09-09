В Минфине высказались по поводу снижения ключевой ставки
Министерство финансов считает, что для снижения ключевой ставки Центробанка и ставок в экономике нужно проводить взвешенную бюджетную политику, заявил министр Антон Силуанов 9 сентября.
Силуанов отметил, что текущие высокие ставки отчасти вызваны повышенным бюджетным импульсом в прошлые годы, поэтому важно не допускать повторения такой практики и держать бюджет сбалансированным.
Министр также напомнил, что Минфин формирует бюджет на основе «взвешенных и консервативных подходов» и не ориентируется на чрезмерный оптимизм, в том числе на возможное ослабление западных санкций, а страна прежде всего должна выполнять бюджетные обязательства. Ранее, 6 сентября, председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о тенденции к снижению ключевой ставки, отметив, что движение будет происходить только вниз, однако окончательное решение принимает ЦБ.
Глава Сбербанка Герман Греф также выразил ожидание понижения ставки, считая, что для этого уже созданы условия.
Читайте также: