В Минфине высказались по поводу снижения ключевой ставки

09 сентября 2025, 11:24

Силуанов заявил о необходимости снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Фото: istockphoto/hank5

Министерство финансов считает, что для снижения ключевой ставки Центробанка и ставок в экономике нужно проводить взвешенную бюджетную политику, заявил министр Антон Силуанов 9 сентября.