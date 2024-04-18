«Небывалая ситуация»: Экономист объяснил, почему в РФ упали поставки китайских товаров

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Поставки китайских товаров в РФ упали на 16% из-за санкций США. Это стало первым снижением с середины 2022 года, утверждает со ссылкой на данные китайской таможни Bloomberg.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша объяснил в беседе «Радио 1», что речь идёт не о потребительских товарах, поэтому для покупателей ничего не изменится.
Также экономист рассказал о причинах такого решения со стороны Китая.
По версии собеседника, Америка предложила Китаю что-то, что не касается России, в обмен на то, чтобы те не принимали российские платежи.
В завершении беседы Денис Ракша пояснил, что Россия на понижение экспорта из Китая остро реагировать не будет, потому что это решение банков, и на межгосударственном уровне никаких претензий предъявлять нельзя, заключил эксперт.
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«Насколько я понимаю, речь идет о поставках не потребительских товаров, а инвестиционных: машин и оборудования, которые не попадают на прилавки. Их покупают российские компании и производители, которым они нужны для производства. Пока что это сокращение не относится к потребительским товарам. Для покупателей ничего не меняется пока что», — сказал эксперт.
Также экономист рассказал о причинах такого решения со стороны Китая.
«Китай не боится ничего со стороны США. Я думаю, что у него есть две причины для того, чтобы задерживать или отклонять платежи. Первая причина: они с американцами находятся в состоянии торга. На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен приезжала с визитом в Китай и там пробыла шесть дней — это небывалая ситуация, это очень долгий визит, я не припомню ничего подобного, то есть они там о чём-то договаривались. И в этом смысле такие действия Китая могут быть просто одним из разменных ходов. А вторая причина: у Китая может быть своя собственная мотивация, потому что таким образом он может пытаться склонить Россию к прекращению СВО, хотят, чтобы Россия села за стол переговоров и прекратила боевые действия», — поделился специалист.
По версии собеседника, Америка предложила Китаю что-то, что не касается России, в обмен на то, чтобы те не принимали российские платежи.
В завершении беседы Денис Ракша пояснил, что Россия на понижение экспорта из Китая остро реагировать не будет, потому что это решение банков, и на межгосударственном уровне никаких претензий предъявлять нельзя, заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева