Президент РФ продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

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Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий ответные меры на потолок цен на российскую нефть.
Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, срок продлен до 31 декабря 2024 года.
При последней редакции указа действие мер истекало 30 июня.
Так, указ российского президента запрещает поставлять российскую нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контракте отражена предельная цена топлива.
Ранее глава государства разрешил компаниям соблюдать потолок цен на нефть при условии, если поставки направлены на дружественные страны по уже заключенным договорам.
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При последней редакции указа действие мер истекало 30 июня.
Так, указ российского президента запрещает поставлять российскую нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контракте отражена предельная цена топлива.
Ранее глава государства разрешил компаниям соблюдать потолок цен на нефть при условии, если поставки направлены на дружественные страны по уже заключенным договорам.
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Алёна Самарева