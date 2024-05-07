Радио1
Главная / Новости / Общество/ Российские учёные придумали, как эффективнее искать нефть

Российские учёные придумали, как эффективнее искать нефть

07 мая 2024, 16:06
Фото: iStock/Chatreep

Фото: iStock/Chatreep

Российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.
Так, учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) нашли новые геохимические факторы, которые могут повысить эффективность работ для поиска и оценки месторождений нефти.

«Изучение биомаркеров является важным этапом при проведении поисковых работ в нефтяной геологии. Одним из них является определение уровня термической зрелости нефти — характеристики, которая даёт информацию, достигло ли вещество исходной нефтематеринской породы степени глубинной преобразованности для начала генерации нефти», — отметила в беседе с RT кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН Ирина Коноплёва.



А учёные из Массачусетского технологического института выявили, что свет может вызывать испарение, а не лишь тепло на различных водных поверхностях. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily», такое открытие может оказать влияние на вопросы климата, а также привести к инновациям в солнечной энергии и технологиях очистки воды.

Ранее сообщалось, что во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 млн лет.

Читайте также:

Археологи обнаружили в Кении останки самых первых людей на планете Земля

Раскрыта важность фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры

Учёные из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции
#ран
#наука
#ученые
#нефть
#климат
В Подмосковье очистили от мусора около 200 подъездных козырьков
07 мая 2024, 17:07

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Около 200 козырьков подъездов очистили от мусора управляющие компании Московской области с начала весны по запросам жителей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С марта сотрудники областного надзорного ведомства проконтролировали отработку около 200 заданий на очистку козырьков над подъездами от мусора. В частности, козырьки были очищены над подъездами пяти домов в городском округе Королёв», — отмечается в сообщении.
Жителям Московской области также напомнили, что для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства они могут позвонить на короткий номер 122*4. Информацию примет робот Женя, а после проведения работ по устранению проблемы он пришлёт сообщение об этом.

Читайте также:

На детских площадках Подмосковья за месяц устранили более 2,8 тыс. дефектов

В Московской области покрасили стены порядка 2,3 тысяч подъездов

В Подмосковье с начала весны привели в порядок более 600 мусоропроводов
#жкх
#густ мо
#подъезды
#уборка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные предприниматели заключили при поддержке региона более 30 экспортных контрактов
07 мая 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприниматели Московской области с начала года оформили свыше 30 экспортных контрактов при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«34 экспортных контракта заключили подмосковные компании в I квартале 2024 года при активном содействии регионального фонда. Сумма контрактов превысила $19 млн. По итогам прошлого года экспортные контракты при поддержке фонда подписали более 140 компаний», – рассказала зампред правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как уточнили в министерстве, среди компаний-экспортёров – производители продуктов, косметики, химической продукции и другие.

Услуги регионального фонда поддержки ВЭД могут предназначены для подмосковных компаний, уже ведущих или планирующих развивать экспортное направление. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Читайте также:

В Солнечногорске запустят производство конвекторов

Команда бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла молочному производству с поставщиком сырья

В Дмитровском и Ленинском городских округах в этом году откроют индустриальные парки
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экспорт
#московская область
#подмосковье
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области за год проведут капремонт порядка 31 котельной
07 мая 2024, 16:43

Фото: istockphoto / antos777

В Подмосковье до конца года в городских округах модернизируют 31 котельную, а также построят пять новых.
В этом году модернизация коснется котельных, которые первоочередно нуждаются в ремонте.

«Краткосрочная программа, которая должна быть реализована в текущем году, включает ремонт и реконструкцию 31 котельной и строительство ещё пяти.«По диспетчеризации котельных у нас достаточно хорошая динамика, сегодня на карте «Мониторинг теплоснабжения» уже отображено 109 котельных. Практически все муниципалитеты подготовили графики диспетчеризации, чтобы на всех 2,8 тыс. котельных региона к началу отопительного сезона мы видели основные параметры», — ранее отметили в министерстве энергетики.

Стоит отметить, что работы затронут такие городские округа как Лотошино, Серебряные Пруды, Можайск, Руза, Котельники, Дзержинском.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков

Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания

В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
#строительство
#ремонт
#муниципалитеты
#модернизация
#программа
#мониторинг
#котельная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На детских площадках Подмосковья за месяц устранили более 2,8 тыс. дефектов
07 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Свыше 2,8 тыс. дефектов в содержании детских площадок выявили и устранили в Московской области в апреле в рамках подготовки дворов к тёплому сезону, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В апреле специалисты устранили 2 889 дефектов в содержании детских площадок. Их выявляли инспекторы регионального надзорного ведомства. Помощь также оказали местные жители, которые сообщали о замеченных недостатках», — говорится в сообщении.
Основные замечания касались бортов песочниц, которым требовался ремонт. Кроме того, часто нужно было поменять подвесы качелей и обновить противоударное резиновое покрытие. Также в ходе работ в Месяц чистоты с детских площадок и прилегающих территорий убирали прошлогоднюю листву и мусор и подновляли краску.

Читайте также:

В Московской области покрасили стены порядка 2,3 тысяч подъездов

В Подмосковье с начала весны привели в порядок более 600 мусоропроводов

Во дворах Подмосковья устранили более 120 тыс. квадратных метров ям
#густ мо
#дворы
#благоустройство
#детская площадка
#детские площадки
#детские игровые площадки
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Берне цыгане используют украинские паспорта для получения социальных пособий
07 мая 2024, 16:40

Фото: iStock/alexytrener

Власти Берна за последнее время выявили десять вероятных случаев злоупотребления со стороны цыган украинскими паспортами. Документы позволяют им временно пребывать на территории Швейцарии в статусе военных беженцев и получать социальные пособия. Об этом информирует новостной портал Nau.
Местные миграционные службы утверждают, что цыгане благодаря взяткам получили настоящие украинские паспорта, на основании которых им был предоставлен статус беженцев и пособия. Глава миграционной полиции швейцарской столицы Александр Отт сообщил, что о правонарушениях стало известно из-за расхождений в документах.

Уточняется, что у цыган не сходились данные в водительском удостоверении и паспорте, либо они не могли рассказать те сведения, которые указаны в документации. Отт добавил, что задержать всех подозреваемых не удалось, так как некоторые из них уже покинули страну и находятся в соседних государствах.

Читайте также:

Украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение

Сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше

Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг
#данные
#пособия
#украина
#паспорт
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отправить в подмосковные летние лагеря планируют около 100 тысяч детей
07 мая 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Меньше месяца осталось до старта летней оздоровительной кампании в Московской области. Планируется, что предстоящим летом лагерях отдохнут более 100 тыс. детей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
«В летние каникулы в Подмосковье будут работать более 100 детских оздоровительных лагерей, в том числе и наш лагерь «Литвиново», который стал одним из лучших в стране. Мы предусмотрели всё для комфортного и безопасного отдыха. Ожидаем, что этим летом в нашем регионе отдохнут свыше 100 тысяч детей», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Родители уже сейчас могут подобрать лагерь для ребёнка на портале «Детские лагеря в Подмосковье».

Это полезный ресурс, где можно найти полный список лагерей региона и всю необходимую информацию для предстоящего отдыха – от перечня документов до списка вещей. Там же можно узнать подробную информацию о компенсации за путёвку в лагерь.

Дети из семей с низким доходом, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить путёвку в оздоровительные учреждения бесплатно, пояснили в ведомстве. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

В Подмосковье проверили зрение порядка 350 детей

В Подмосковье для детей-сирот станут доступнее жилищные сертификаты

В Подмосковье более 2,5 тыс. детей с диабетом обеспечили системой мониторинга глюкозы
#подмосковье
#московская область
#лагеря
#дети
#социальная поддержка
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У региональных дорог Подмосковья истребят более 2 тыс. га борщевика
07 мая 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше двух тысяч гектаров борщевика Сосновского планируется ликвидировать в полосах отвода региональных дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В полосах отвода региональных дорог собираемся ликвидировать более 2 тыс. гектаров борщевика. Контракты на эту работу заключены с подрядными организациями, задействованными в содержании региональной дорожной сети», — отметил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что устранение борщевика будет проводиться в два этапа. На первом этапе опасное растение подвергнут химической обработке, на втором этапе будет проводиться механическое и ручное окашивание. Следить за борьбой с борщевиком будут через автоматизированную системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

Озвучено главное отличие борщевика от других растений

Дачников предупредили о штрафах за уничтожение борщевика

В Можайске ищут подрядчика на борьбу с борщевиком
#борщевик
#минтранс мо
#алексей гержик
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американец приехал на Дальний Восток, чтобы проверить, опасно ли туристам находиться в РФ
Американец на Дальнем Востоке проверил, опасно ли туристам находиться в РФ
07 мая 2024, 16:10

Фото: iStock/newsistock

Американский турист Эйвери Хоталинг решил провести эксперимент и посетить РФ для того, чтобы узнать, насколько опасно для граждан США находиться здесь. Об этом сообщает АСТВ.
Посещение России оставило у Хоталинга положительные впечатления. Особенно он выделил архитектуру Владивостока и Санкт-Петербурга, а также красоту российских девушек.

По словам туриста, в России проживают очень добрые и гостеприимные люди. Хоталинг также рассматривал возможность переезда в РФ, однако он посчитал этот шаг очень тяжелым. Важную роль в этом вопросе сыграли санкции и невозможность полной ассимиляции.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Американец в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.

Читайте также:

Пьяным разбил стекло в детской библиотеке и уснул: В Москве арестовали американца

Россиянин ради выпивки попытался сбежать по простыне с 4-го этажа и упал с высоты

Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф
#сша
#санкции
#люди
#рф
#туризм
#владивосток
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студентка из Коломны победила в двух конкурсах сочинений на китайском языке
07 мая 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Победу на двух конкурсах сочинений на китайском языке одержала студентка третьего курса факультета иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Екатерина Боярская, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первое место на международном конкурсе эссе на иностранных языках «Единство в различии» Екатерине принесло её сочинение, где она сравнивала роль учителя в России и Китае. Кроме того, Екатерина победила на Втором межвузовском конкурсе сочинений на китайском языке, организованном Институте Конфуция Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина», — говорится в сообщении.
Во втором конкурсе принимали участие более 300 российских студентов из разных вузов, и заслуживающим золотую медаль признали именно сочинение представительницы Коломенского ГСГУ.

В областном Минобразования Екатерину поздравили с заслуженной победой.

Читайте также:

Студентка из Коломны стала призёром конкурса декламации сонетов Шекспира

Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов

Студентка Физтеха создала вечный источник питания для кардиоимплантов
#коломна
#студенты
#китай
#победа
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф