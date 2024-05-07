Российские учёные придумали, как эффективнее искать нефть

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Российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.
Так, учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) нашли новые геохимические факторы, которые могут повысить эффективность работ для поиска и оценки месторождений нефти.
А учёные из Массачусетского технологического института выявили, что свет может вызывать испарение, а не лишь тепло на различных водных поверхностях. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily», такое открытие может оказать влияние на вопросы климата, а также привести к инновациям в солнечной энергии и технологиях очистки воды.
Ранее сообщалось, что во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 млн лет.
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«Изучение биомаркеров является важным этапом при проведении поисковых работ в нефтяной геологии. Одним из них является определение уровня термической зрелости нефти — характеристики, которая даёт информацию, достигло ли вещество исходной нефтематеринской породы степени глубинной преобразованности для начала генерации нефти», — отметила в беседе с RT кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН Ирина Коноплёва.
А учёные из Массачусетского технологического института выявили, что свет может вызывать испарение, а не лишь тепло на различных водных поверхностях. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily», такое открытие может оказать влияние на вопросы климата, а также привести к инновациям в солнечной энергии и технологиях очистки воды.
Ранее сообщалось, что во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 млн лет.
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Мелисса Тимофеева