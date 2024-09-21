Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей

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Во II квартале 2024 года негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 77 млрд рублей, сообщили «Известия».
В статье уточняется, что основную часть выплаты (51 миллиард рублей) составили средства, перечисленные в рамках негосударственных пенсионных выплат.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что очень важно создать своеобразную подушку безопасности в старости, для чего требуются долгосрочные пенсионные накопления.
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Александр Климов