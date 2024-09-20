Таксистам могут запретить повышать цены

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Депутаты Госдумы России планируют внести поправки в законодательство, которые запретят таксистам необоснованно повышать цены на свои услуги в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов.
В законопроекте предлагается ограничить возможность резкого увеличения тарифов на такси во время стихийных бедствий, чтобы избежать злоупотреблений на фоне высокого спроса. Об этом сообщает газета «Известия».
В «Яндекс Такси» поддержали необходимость обсуждения этой инициативы, отмечая, что она должна учитывать сохранение доходов водителей, которые работают в экстремальных условиях.
Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев пояснил, что скачки цен на такси обычно вызваны резким спросом во время ЧС. Депутат ЛДПР Ярослав Нилов также подчеркнул важность предотвращения злоупотреблений в сфере пассажироперевозок.
Ранее сообщалось, что проезд автомобилей по трём железнодорожным переездам, расположенным в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах. Будет ограничен в конце сентября — начале октября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
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В «Яндекс Такси» поддержали необходимость обсуждения этой инициативы, отмечая, что она должна учитывать сохранение доходов водителей, которые работают в экстремальных условиях.
Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев пояснил, что скачки цен на такси обычно вызваны резким спросом во время ЧС. Депутат ЛДПР Ярослав Нилов также подчеркнул важность предотвращения злоупотреблений в сфере пассажироперевозок.
Ранее сообщалось, что проезд автомобилей по трём железнодорожным переездам, расположенным в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах. Будет ограничен в конце сентября — начале октября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
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Елена Перлова